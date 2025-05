3 Feldverweise zum Trotz: Gebenbach hält die Bayernliga

Was für eine Willensleistung der DJK Gebenbach! Um 17.59 Uhr versank die Hudson-Arena am Samstag im kollektiven Freudentaumel. Ein harterkämpftes 1:1 (1:1)-Unentschieden im Relegations-Rückspiel gegen die U21 der SpVgg Unterhaching reicht der DJK, um nach dem 2:0-Hinspielerfolg die Bayernliga zu halten. Die Hachinger Youngster steigen hingegen in die Landesliga ab. Kurios und bemerkenswert war der Spielverlauf. In der zweiten Halbzeit wurden nacheinander gleich drei Gebenbacher Spieler des Feldes verwiesen. Hintenraus stand die Kipry-Crew nur noch mit acht Mann auf dem Platz, schaukelte das Ergebnis aber ins Ziel.

Stolze 1.550 Zuschauer sahen bei einer Affenhitze, wie die Partie zunächst ganz ähnlich lief wie das Hinspiel. Erneut präsentierten sich die Hachinger spielstark und liefen früh an. Doch die Gebenbacher Mannschaft verteidigte abgezockt. Sie spielte auch ihre körperliche Überlegenheit aus. So wie in der 19. Minute, als sich Fabian Vogl in der Luft durchsetze, sein Kopfball aber stark von SpVgg-Keeper Lars Martini zur Ecke entschärft wurde. Die zu diesem Zeitpunkt vollauf verdiente Führung gelang der DJK nach einer knappen halben Stunde. Friedrich Lieders Eckball an den ersten Pfosten fand David Vidovic, der einrannte und zum 1:0 einköpfte (28.). Die passende Antwort hatten die Gäste nur vier Zeigerumdrehungen parat. Auch Nino Hodzic war per Kopf erfolgreich, nachdem David Leitl auf Linksaußen unbedrängt flanken konnte. In der Folge kreierte sich Unterhaching mehr Spielanteile, doch es blieb bis zur Pause beim 1:1.









Auch nach dem Seitenwechsel drückten die Oberbayern aufs Gaspedal. Schließlich mussten sie ja weiter zwei Tore aufholen. Für Gebenbach wurde die Sachlage nach dem ersten Feldverweis gegen sich (55.) heikler. Die glattrote Karte an Jan Fischer wegen eines rüden Foulspiels war diskussionswürdig. Und es kam noch dicker für die Oberpfälzer. Fabian Vogl sah wegen einer Notbremse ebenfalls Glatt-Rot (75.) – auch das war eine harte Entscheidung, weil David Vidovic neben ihm stand. Augenblicke später flog mit Johannes Scherm (Gelb-Rot wegen vermeintlicher Unsportlichkeit) der dritten Gebenbacher vom Platz. In Summe also drei strittige Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns.



Bemerkenswert: Trotz der dreifachen Unterzahl hielt die Kipry-Elf in der Schlussphase die Schotten dicht. Einerseits wegen eines aufopferungsvollen Kampfes, man schmiss sich in jeden Ball und jede Flanke. Und andererseits, weil den jungen Hachingern vorne schlicht die zündenden Ideen fehlten. Und so schaukelte Gebenbach mit acht Mann dieses 1:1 ins Ziel.