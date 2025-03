3 er geht verdient an Dreistern

Zweites Spiel, Zweiter Sieg!

Am Freitag Abend war der FC Dreistern zu Gast beim FC Biberg. Das Spiel begann direkt gut für die Gäste. Von Anfang an war man präsent in den Zweikämpfen und mit der Zeit hat man auch immer mehr Zugriff auf das Spiel bekommen. Kurz vor der Pause war es dann endlich soweit und man ging durch den verwandelten Foulelfmeter von Sotirios Chamos in Führung. Aus der Halbzeitpause kamen die Gäste direkt schwungvoll und mit einigen guten Chancen zurück auf das Feld, ehe Sotirios Chamos den Ball aus gut 20 Metern in den Winkel knallte und man somit hochverdient mit 2:0 in Führung ging. Weitere gute Chancen auf das 3:0 wurden liegen gelassen, ehe der FC Biberg durch ein Eigentor auf 2:1 verkürzen konnte. Danach brannte allerdings nichts mehr an, sodass man am Ende verdient mit 2:1 den zweiten Sieg im zweiten Spiel holen konnte.