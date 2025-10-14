3. Division, Spieltag 4

Was am Wochenende los war

Hätte man Ueber 3,5 Tore auf jedes einzelne Spiel der dritten Division getippt, so wäre man mit Valuta aus dieser Sache herausgekommen; nur ein Spiel wäre verloren gewesen, bei dreien wäre das noble Scheinchen aufgegangen. Das Spiel, welches den Gewinn etwas geschmälert hätte, fand zwischen Beckerich und Reisdorf statt. "Nur" zweimal überquerte das Spielgerät die Torline und den Bereich zwichen beiden Pfosten und der Latte. Allerdings genügte dies dem Gastverein von der Sauer, um seine lupenreine Weste auch nach dem vierten Spieltag tabellarisch noch inne zu haben. Bereits nach 7 Minuten war Reisdorf das erste mal erfolgreich, TonyPM traf nach Vorlage von Alves. Den Deckel drauf machte dann Pereira in der Schlussminute der regulären Spielzeit. Beckerich verlor in der Nachspielzeit noch Gomes durch die Ampelkarte.

Durch einen Sieg in Grevels konnte Wilwerwiltz sich daher an Beckerich vorbei auf den zweiten Platz schieben und tat das auch. 3-1 hiess es am Ende in fremden Gefilden. Zweimal traf Meric in der ersten Hälfte und stellte damit schon die Weichen auf den Dreier für Wilwerwiltz. Als dann nach einer Stunde da Silva mit Glatt Rot vom Platz musste, keimte allerdings noch etwas Hoffnung auf. Doch selbst in Unterzahl schraubte der Gast das Ergebnis hoch, Osmanovic konnte 8 Minuten später vom Punkt erhöhen. Für Grevels reichte es nur noch zum Ehrentreffer durch Schon (84.').

Ganze sechs Treffer fielen zwischen Perle und Colmar, "freundschaftlich" netzte jedes Team jeweils mit der gleichen Anzahl ein. Stets legte der Gastgeber vor und stets glich der Gast wieder aus. Und Colmar haette das Spiel noch ganz drehen können, vergab aber in der Schlussphase noch einen Strafstoss. Das letzte Spiel an diesem Wochenende hieß Luna gegen Brouch, aufschlussreich getickert übrigens von keinem Geringeren als Michel Jungbluth (TICKER). Dabei hatte der Heimverein den besseren (Tore-) Start für sich; nach einer guten halben Stunde in der Folge eines Freistoßes. Allerdings glich Brouch 4 Minuten später durch Portal aus, ein 35 Meter Schuss der durchaus haltbar gewesen wäre. War Luna in der ersten Hälfte noch das etwas bessere Team so wendete sich nach dem Wiederanpfiff das Blatt und Brouch nahm die Zügel in die Hand.

Erst drehte Loos mit einem Volleyschuss das Spiel (47.'); anschliessend stellte Portal allein vor dem Keeper das 3-1 her (60.'). Es folgten dann noch ein Tor für Luna und 2 für Brouch, so dass am Ende ein Ergebnis von 2-5 im elektronischen Spielbericht vermerkt wurde. In der Nachspielzeit verlor Luna noch einen Spieler mit Gelb/Rot, beide Karten innerhalb einer Minute. Beenden wollen wir mit dem Schlusszitat des engagierten Tickerers: "Opgrond vun enger däitlecher Leeschtungssteigerung an der 2ter Halschent wënnt Brouch hei komplett verdéngt mat 5-2 zu Uewerkuer! D'Luna war d'2t Halschent guer net méi mat!"

