3. Bossard Spendenlauf in Illerrieden

Am Sonntag, 6. Juli ab 10 Uhr findet der 3. Bossard Spendenlauf bei den Sportfreunden Illerrieden statt. Gestartet werden kann in den Laufstrecken 5 oder 10 Kilometer, die 5 Km Distanz wird auch als Nordic Walking Rennen angeboten. Mitmachen lohnt sich doppelt, denn die Einnahmen werden an soziale Einrichtungen und Projekte gespendet. Unter anderem an die Radio7 Drachenkinder, oder das lokale Rote Kreuz. Namhafte Sportlerinnen und Sportler aus der Region haben Ihre Teilnahme angekündigt. Unter ihnen Thorben Dietz. Für Kurzentschlossene besteht am Lauftag noch die Möglichkeit bis 30 Minuten vor dem Startschuss. Alina Reh übernimmt in diesem Jahr die Moderation des Charity Laufevents in Illerrieden. Weitere Informationen zum Lauf und zur Anmeldung hier:

https://www.spendenlauf-illerrieden.de/