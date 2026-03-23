3-6 TBM mit Heimklatsche im Negativtrend

TBM-Sandwich, aber die Löwen haben es verspeist. – Foto: S. Hecken

Nach der Derbypleite gibt es die nächste Packung gegen eine gute Löwenmannschaft.

Die Gäste sind von beginn an hellwach. Manase Mbimbu prüft in der 9. Minute Keeper Dennis Imam-Halil. Markus Schramm prüft dann den Gästekeeper Lukas Bachmann mit seinem Schuss in der 15. Minute. Beide Keeper können sich mit starken Paraden auszeichnen. Nach einem starken Sololauf über das halbe Feld schlägt Koni Laimer, also Dominik Höfner, den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Roman Abele die Chance zum Führungstreffer für die Hausherren verpasst. Im direkten Gegenzug fällt der Treffer auf der anderen Seite durch Mbimbu. Die Gäste bleiben dann und in der 40. Minute ist Tillmann Jentzsch an der Flanke fast noch dran. Im zweiten Anlauf netzt dann Alexander Petö ein. Höfners Kopfball in der 43. Minute fliegt nicht zum Anschlusstreffer rein und so werden die Seiten mit einem klaren Rückstand gewechselt.