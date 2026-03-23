3-6 TBM mit Heimklatsche im Negativtrend

Nach der Derbypleite gibt es die nächste Packung gegen eine gute Löwenmannschaft.
Die Gäste sind von beginn an hellwach. Manase Mbimbu prüft in der 9. Minute Keeper Dennis Imam-Halil. Markus Schramm prüft dann den Gästekeeper Lukas Bachmann mit seinem Schuss in der 15. Minute. Beide Keeper können sich mit starken Paraden auszeichnen. Nach einem starken Sololauf über das halbe Feld schlägt Koni Laimer, also Dominik Höfner, den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Roman Abele die Chance zum Führungstreffer für die Hausherren verpasst. Im direkten Gegenzug fällt der Treffer auf der anderen Seite durch Mbimbu. Die Gäste bleiben dann und in der 40. Minute ist Tillmann Jentzsch an der Flanke fast noch dran. Im zweiten Anlauf netzt dann Alexander Petö ein. Höfners Kopfball in der 43. Minute fliegt nicht zum Anschlusstreffer rein und so werden die Seiten mit einem klaren Rückstand gewechselt.
Nach dem Seitenwechsel starke 15 Minuten des TBM. Schramm mit zwei Torschüssen es folgt Abele in der 53. Minute mit einem Pfostenschuss. Dann verteidigt Schramm den Ball im Strafraum und legt nach hinten ab. Simon Trump mit der Pike zum Anschlusstreffer. Eine Echballserie sorgt für Dauergefahr. Einmal rettet ein Löwenbein auf der Torlinie. Dann ist der Ball doch drin. Dominik Polanetzki nickt zum Ausgleich, in der 65. Minute ein. Doch postwendend wieder die Gästeführung durch Jannick Baumer. Fünf Minuten später macht dann Mbimbu mit seinem Doppelpack alles klar. Es folgt, in der 76. Minute, sogar noch der fünfte Gegentreffer. Timo Steinert mach das halbe Dutzend voll und den Schlusspunkt setzt der starke Höfner zum Endstand.