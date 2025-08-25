3-4 TBM von der Hölle in den Himmel und zurück

Erste Minute und es gibt Eckball für die Gäste. Dieser segelt auf den kurzen Pfosten, ein Abwehrspieler taucht drunter durch und Keeper Benny Sabo kann den Ball nur ins eigene Tor klatschen. Ein denkbar schlechter Start in die neue Saison. Die folgende Standardserie der Gastgeber bringt nicht ein und in der 31. Minute rauscht ein Kopfball der Gäste knapp über das Tor. Kurz vor dem Seitenwechsel segelt ein lange Freistoßflanke in den Gästestrafraum, wo Paul Ruser den Ausgleich markiert. Nach dem Seitenwechsel legt der TBM nach. Nur eine Minute gespielt setzt sich auf außen Metin Taskiran prima durch und sein scharfer Flachpass knallt Khalil Chiha unter die Latte. Die Gäste jetzt unsortiert und nur drei Minuten später legt der eingewechselte Samiel Yergalem den dritten Treffer nach. Doch Latino fängt sich schnell und postwendend gelingt Tomas Diorio der Anschlusstreffer. Als dann in der 67. Minute der Ausgleich durch Agustin Alba Chicar fällt, kippt das Spiel. In der 69. Minute kann Victor Steuler die Hereingabe nicht im Tor unterbringen und auf der anderen Seite schiebt Javier Yovera Macalopu den Ball ins lange Eck. Der TBM müht sich kommt aber kaum in eine aussichtsreiche Schussposition und somit beginnt schon die Nachspielzeit. Da hat dann Taskiran den Ausgleich auf dem Fuß als die letzte Flanke in den Strafraum segelt und vor seinen Füßen landet. Aber die schwierige Direktabnahme am Fünfereck geht über das Tor.