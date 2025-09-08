3-4 TBM schafft nach 0-4 fast noch das Remis

Bei schönstem Spätsommerwetter legen die Gäste los. Schon nach vier Minuten liegt der Ball im Tor. Ein Konter und Steilpass schiebt Serzhiu Andronik ins lange Eck. Emin Abazovic macht den Doppelpack und in der 21. Minute netzt Nimaga Conteh ein. Ein Heimdebakel bahnte sich an jedoch kam der TBM langsam ins Spiel. Ein Freistoß von Aron Weber in der32. Minute zischt nur knapp am Tor vorbei. Es dauert bis kurz vor dem Seitenwechsel und Fabian Steinmüller überlupft Gästekeeper Danny Cifric zum Anschlusstreffer.

In der Halbzeit findet das Trainerteam wohl die richtigen Worte, denn in der zweiten Spielhälfte ist die Heimelf am Drücker. In der 52. Minute ein Querpass und Steinmüller am zweiten Pfosten weit drüber. Eine Viertelstunde passiert dann kaum etwas, eher in der 69. Minute eine scharfe Flanke von außen und Weber in der Mitte den Ball mit dem Kopf zwar gut erwischt, aber drüber. Der eingewechselte Khalil Chiha bringt dann nochmal frischen Wind in die Turnerbundoffensive. In der 76. Minute kann ein strammer Schuss noch abgewehrt werden aber den Nachschuss netzt Chiha ein. Jetzt wurde es auf dem Platz sehr hektisch. Nur Zwei Tore Rückstand und die Gäste relativ passiv. Da geht noch was. Eine Eckballserie des TBM bringt nichts ein und die Zeit verrinnt. Steinmüller nochmal mit einem Gewaltschuss aber Keeper Cifric wehrt glänzend ab. Als dann in der 89. Minute Chiha seinen Doppelpack macht, kommt nochmal Hoffnung auf. In der packenden Nachspielzeit wachen jetzt auch wieder die Gäste auf und halten dagegen. In der Folge muss dann Roman Abele mit Gelb-Rot und Gästespieler Abazovic mit Zeitstrafe runter. Der Schlusspfiff beendet dann die fast erfolgreiche Aufholjagd.