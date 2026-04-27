3-4 TBM mit Heimniederlage

Leider musste der starke Lennart Kübler schon nach zehn Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. – Foto: S. Hecken

Es geht los in der Agilolfinger Arena. In der vierten Minute ist Lennart Kübler durchgebrochen, aber sein Schuss geht rechts vorbei. Nur eine Minute später ist Kübler in der Mitte durch und diesmal geht der Linksschuss am zweiten Pfosten vorbei. Kübler zum dritten und in der neunten Minute fällt endlich der erste Treffer. Nach zehn Minuten verletzt sich dann Kübler am Sprunggelenk und muss ausgewechselt werden. Der TBM kurz geschockt und dann geht Dominik Höfber auf links außen vorbei bis zur Grundlinie. Sein Querpass in die Mitte kann Tobias Ruzicka nicht mehr drücken und der Ball geht drüber. Irgendwie war dann der Faden weg und die Gäste kommen auf. In der 22. Minute schiebt Florian Schiller ins lange Eck zum Ausgleich ein. In der 27. Minute bekommen die Gäste den Ball nicht schnell genug aus dem Strafraum geklärt und Höfner ist vor dem Verteidiger am Ball, dieser trifft ihn dann hinten an der Ferse. Der Schiedsrichter entscheidet auf Foulelfmeter und Andi Somo netzt sicher ein. In der 37. Minute gibt es Freistoß für die Sportfreunde, am linken Strafraumeck und Emanuele la Greca nimmt Maß. Keeper Klaus Dybeck kann den hohen Ball auf das kurze Eck spektakulär abwehren, aber der durchgelaufene Amar Hodzic netzt zum Ausgleich ein.

Die zweite Halbzeit startet gemütlich und es passiert die erste Viertelstunde nicht viel. Ein TBM-Eckball geht hinter das Tor. Auf der anderen Seite ist der Eckball der Gäste schon gefährlicher. Dann ist auf links außen, in der 66. Minute, der TBM im Angriff und die weite Flanke auf den zweiten Pfosten verpasst der eingewechselte Khalil Chiha nur um einen Schritt. In arge Bedrängnis bringt sich der TBM dann selbst auf die Verliererstraße. Beim ruhigen Aufbauspiel über die Innenverteidiger wird es unsauber, der Ball wird dann hoch zum nächsten gespielt, der kann den Ball nur wegspitzeln zum nächsten Mitspieler, der kann den Ball nicht stoppen und die Gäste haben den Ball. Linus Freidel geht am Verteidiger vorbei und netzt zur Führung ein. Nur fünf Minuten später kann der eingelaufene Hodzic eine Halbfeldflanke annehmen und platziert mit einem Flachschuss an Keeper Dybeck vorbei, seinen Doppelpack schnüren.

In der Schlussphase verpasst Dominic Altmann mit einem Pfostenschuss die Führung der Gäste auszubauen. In der Nachspielzeit geht Höfner auf außen nochmal energisch nach vorne und erzielt den Anschlusstreffer. Dabei bleibt es dann auch.