3-2 Zweite mit ersten Saisonsieg

Einen wichtigen Dreier feiert die Zweite des TBM gegen Meroni-Itel im Elferfestival.
Es geht schon denkbar ungünstig los. Nach zwei Minuten ist der Ball im Tor. Von der Außenlinie setzt Vitor Pinto de Sousa den Freistoß ins Netz. Nach zehn Minuten der erste Torschuss durch Jakob Siebauer aber sein Kopfball geht drüber. In der 17. Minute spielt Torben Ehlich den Ball quer auf Khalil Chiha und der erzielt den Ausgleich. Dann folgen viele Ecken, die nichts einbringen und bis zur Halbzeit passiert nix. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ein Kopfball von Chiha und wenig später ist Siebauer auf und davon. Die folgende Attacke des Abwehrspielers bewertet der Schiedsrichter als Foulspiel und Chiha netzt zur Führung ein.
Auch die zweite Halbzeit hat wenige Höhepunkte. Siebauer in der 66. Minute alleine vor Keeper Arnaldo Amato, aber dieser wehrt glänzend ab. In der 74. Minute hat dann der Gast die Chance auf den Ausgleich, aber der Lupfer von Gervasio Parente geht auch über das Tor. Nach einem Eckball der Gäste in der 77. Minute, kommt es im Getümmel zu einem Handspiel. Den fälligen Strafstoß netzt Sousa zum Ausgleich ein. Allerdings nur vier Minuten später gibt es wieder Elfmeter für die Hausherren. Taekyun Kim war alleine auf das gegnerische Tor zugelaufen und wird von hinten von den Beinen geholt. Der eingewechselte Youssef Fares bleibt cool und schieß die Zweite zum Sieg.