3-2 Zweite mit ersten Saisonsieg

Einen wichtigen Dreier feiert die Zweite des TBM gegen Meroni-Itel im Elferfestival.

Es geht schon denkbar ungünstig los. Nach zwei Minuten ist der Ball im Tor. Von der Außenlinie setzt Vitor Pinto de Sousa den Freistoß ins Netz. Nach zehn Minuten der erste Torschuss durch Jakob Siebauer aber sein Kopfball geht drüber. In der 17. Minute spielt Torben Ehlich den Ball quer auf Khalil Chiha und der erzielt den Ausgleich. Dann folgen viele Ecken, die nichts einbringen und bis zur Halbzeit passiert nix. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ein Kopfball von Chiha und wenig später ist Siebauer auf und davon. Die folgende Attacke des Abwehrspielers bewertet der Schiedsrichter als Foulspiel und Chiha netzt zur Führung ein.