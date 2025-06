3-2 TBM Sieg beim Trainerabschied

Torjäger Luis Paffenholz gratuliert Coach Markus Dürr – Foto: S. Hecken

Mit einer kleinen, positiven Serie von zwei Siegen und einem Remis, gelingt dem TBM ein versöhnlicher Saisonabschluss in einem komplizierten Jahr. Bei schwülwarmen Temperaturen auf dem Kunstrasenplatz ist der TBM hellwach und Raphael Schiermoch netzt nach 20 Sekunden ein. Jedoch legt der Gastgeber nach und in der 5. Minute steht Ersan Zeybek in der Mitte goldrichtig und schiebt die Kopfballvorlage zum Ausgleich ein. Schiermoch fast mit dem Doppelschlag aber sein Lupfer über Keeper Lucca Santos geht an den Pfosten. Nach der turbulenten Anfangsphase verflacht die Partie. Nur Schiermoch ist nicht zu bremsen und läuft, schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, alleine auf Keeper Santos zu. Dieser wehrt den Torschuss glänzend ab.

Mit dem Seitenwechsel sind die Gastgeber gleich am Drücker und Sebastian Schetter kann den Ball nach einem Eckball ins lange Eck schlenzen. Zeybek hat dann die Entscheidung auf dem Fuß, als er im Dribbling an Keeper Nabil Najimi vorbeigeht, aber auch am leeren Gehäuse vorbei schießt. In der 70. Minute fasst sich wieder Anton Beckenbauer ein Herz, geht auf links außen durch und bedient in der Mitte Luis Paffenholz der zum Ausgleich trifft. Kurz vor Schluss hätte der eingewechselte Leonhard Maier für die Gäste die Weichen noch auf Sieg stellen können. In der 89. Minute misslingt sein Lupfer vor Keeper Santos und eine Minute später, verfehlt er mit seinem platzierten Linksschuss, nach dem mustergültige Rückpass von Roman Abele, das Tor nur um Zentimeter.