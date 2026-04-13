3-1TBM mit vier Aluminiumtreffern und Dreierpack Sheeva!

Dreierpackerin Sheeva Seyfi war heute wieder nicht zu halten. Hier gelingt es mal Milena Wallisch. – Foto: S. Hecken

Dabei beginnt der TBM wie gewohnt druckvoll jedoch verteidigen die Gäste viel weg. Ein erster Torschuss beim Freistoß durch Liliane Raths in der 12. Minute kann nicht geklärt werden und der Nachschuss von Greta Zambo geht an die Latte. Auf der anderen Seite kann rechts außen der Angriff nur durch Foul gestoppt werden und die Gäste haben einen Freistoß. Dieser segelt dann an den Elfmeterpunkt, wo Emma Wolf mit dem Kopf den Ball per Aufsetzer ins lange Eck befördert. Die Freude über den vielumjubelten Führungstreffer währt aber nur kurz. Sheeva Seyfi in der 28. Minute mit einem Solo gegen drei bis vier Verteidiger, die sie alle nicht am Schuss hindern können. Ein Strahl hoch oben ins lange Eck bringt den Ausgleich. Vom Anstoß weg sofort Druck auf die Verteidiger und diese bringt den Ball vor das eigene Gehäuse. Da steht Seyfi völlig frei und macht den Doppelpack. Komplette Konfusion bei den Gästen. Der TBM weiter nach vorne. Irgendwie kommt der Ball vor die Füße der nächsten Turnerbündlerin und ihr Schuss knallt an die Latte. Seyfi mit dem nächsten Schuss in der 31. Minute dann kehrt wieder mehr Ruhe ein. Raths und Rosi Baus aus der Distanz, aber zu ungenau. Fast mit dem Halbzeitpfiff kommen die Gäste nochmal. Nur die wenigen Standards sorgen für Gefahr. Diesmal von der linken Seite kommt der Ball wieder hoch in den Fünfer. Keeperin Nicole Maurer wirft sich in fünf Leute rein, aber wieder kommt Wolf zum Kopfball, jedoch geht der Ball vorbei. Maurer kann nach kurzer Behandlungspause weitermachen.

Mit dem Seitenwechsel bleibt das Bild gleich. Ganz viel Ballbesitz beim TBM und die Gäste verteidigen alles weg. Dann setzt Seyfi wieder zum Sololauf an und schießt aus rund 20 Metern. Der eigentlich leichte Schuss rutscht dann der jungen Keeperin Chantal Kempkens unter dem Körper hindurch ins Netz. Wenig später setzt dann die eingewechselte Andrea Vizcay Goni den Schuss an den Pfosten. Da wäre Keeperin Kempkens aber noch zur Stelle gewesen. Sie stand neben dem Pfosten, dachte aber wohl das der Ball ins Aus geht. Wenig später wäre eine Parade schon deutlich schwieriger geworden, denn der Linksschuss von Goni in der 83. Minute, streift oben die Latte.