3-1 TBM wieder Bezirkspokalsieger! Keeperin Maurer mit 50 Meter Tor!

TBM ist wieder Pokalsieger! – Foto: S. Hecken

Es geht schon flott los. Einige lange Bälle über die Turnerbundabwehr später und in der 11. Minute ist Ronja Buttstedt auf und davon. Ihr platzierter Flachschuss ins lange Eck kann Keeperin Maurer nicht mehr abwehren. Fast drei Minuten später die gleiche Szene, aber diesmal versucht Buttstedt an Maurer vorbeizugehen. Diese schnappt sich aber, mit vollem Körpereinsatz, den Ball.

Nach einer halben Stunde findet der TBM besser ins Spiel und übernimmt die Spielkontrolle, ohne allerdings große Torgefahr zu erzeugen. Beste Gelegenheit dann für Sheeva Seyfi am zweiten Pfosten, aber die scharfe Hereingabe von Nina Brüdel verpasst sie.

Nach dem Seitenwechsel ackern beide Mannschaften bei 25 Grad, den großen Rasenplatz und es kommt kaum zu Torszenen. In der 52. Minute ist dann Luise Escherich durch aber ihr Schuss geht knapp vorbei. Es läuft schon die Schlussviertelstunde und auf der anderen Seite ist es wieder Buttstedt die an der gesamten Abwehr vorbeizieht und ihren Schuss aber am langen Eck vorbei setzt. In der 81. Minute schickt dann Kerstin Frank Dauerläuferin Escherich auf halb links los und diese verwandelt ins kurze Eck zum Ausgleich. In der 85. Minute dann Freistoß für den TBM auf Höhe der Mittellinie in zentraler Position. Keeperin Maurer schnappt sich die Kugel und jagt den Ball hoch Richtung gegnerisches Tor. Dort schlägt er dann hoch oben ein, prallt vom Hintertorgestänge zurück und fliegt wieder raus. Nur gut, dass alle Schiedsrichter den Treffer gleich korrekt anzeigen. Der Jubel ist natürlich grenzenlos. Aber der Titelverteidiger fast mit dem Ausgleich in der 87. Minute. Diesmal Freistoß aus 30 Metern halb rechts und der Schuss knallt am langen Eck hoch oben an die Latte. Ein langer Ball in der Nachspielzeit und die eingewechselte Diane Nyirandagijimana ist allein auf und davon. Ihr halbhoher Schuss fliegt an Keeperin Celine Siebrecht vorbei an den Pfosten und prallt ins Feld zurück. Am Strafraum schiebt dann die nachgerückte Sheeva Seyfi den Ball gegen die Laufrichtung von Siebrechts ins Eck zur endgültigen Entscheidung. Kurz darauf pfeift der Schiedsrichter ab und er TBM holt nach 2023 wieder den Bezirkspokal.