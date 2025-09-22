3-1 TBM feiert ersten Dreier – Weber mit Doppelpack

Die erste Viertelstunde tasten sich beide Teams ab und dann startet in der 18. Minute Luis Paffenholz allein auf Pullachs Keeper durch, scheitert aber daran ihn zu um dribbeln. Nach einer halben Stunde nutzen die Gäste eine Unachtsamkeit in der Abwehr und Dominic Gavazos erzielt die Gästeführung. Die Heimelf legt kurz vor der Pause nach. Zuerst setzt Weber seinen Kopfball nach dem Eckball weit drüber. In der Nachspielzeit setzt sich Anton Beckenbauer auf Außen durch und seine scharfe Flanke in die Mitte wird vom Pullacher Benjamin Ljevakovic unglücklich ins eigene Tor abgefälscht.

Nach dem Seitenwechsel geht es Schlag auf Schlag. Weber netzt nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff zur Heimelfführung ein und trifft eine Minute später nur den Außenposten. Der eingewechselte Fabian Steinmüller verpasst die dicke Chance, nach starkem Dribbling, allein vor Keeper Gustav Albrecht nachzulegen. Dieser wehrt sein Schuss glänzend ab. Dann ist in der 56. Minute wieder Beckenbauer auf Außen durch und seinen Querpass verpasst in der Mitte Luis Paffenholz, der von seinem Bewacher stark bedrängt wird und einige forderten sogar Elfmeter. Nach einer Stunde dreht der starke Robin Tremmel immer mehr auf und verpasst die Führung auszubauen. Starkes Solo und guter Torschuss flach am Keeper vorbei Richtung langes Eck, aber der Ball prallt vom Innenpfosten wieder raus, in die Arme des geschlagenen Schlussmannes. Tremmel startet das nächste Solo, diesmal hält Keeper Albrecht, aber Weber ist da und netzt den Abpraller ein. Nach 66. Minuten muss auch Keeper Nabil Najimi eingreifen und einen Schuss von Marcel Herman zur Ecke abwehren. Der Schuss von Filip Lazic geht knapp über das Tor der Heimelf. Der starke Weber hat dann, in der 74. Minute, die Entscheidung auf dem Fuß. Nach Sololauf von Roman Abele wird dieser im Strafraum der Gäste von den Beinen geholt und den fälligen Elfmeter will Weber einnetzen. Er zielt zu genau. Sein satter Schuss knallt an den rechten Pfosten. Die Bemühungen der Gäste bleiben überschaubar. In der 78. Minute senkt sich eine Flanke von außen gefährlich knapp hinter das Tor und Steinmüller scheitert aus 15 Metern an Keeper Albrecht, den Nachschuss setzt Abele vorbei. In der Nachspielzeit noch etwas Aufregung. Keeper Najimi verstößt gegen die 8-Sekundenregel dachten alle und waren empört, dass der Schiedsrichter in aussichtreicher Position, Freistoß für die Gäste gibt. Es lag wohl eine Unsportlichkeit von Najimi vor, das erklärte Schiri Tholl nach dem Spiel. War auch egal, denn die Gäste setzen den Freistoß weit drüber. Danach war Schluss.