3-0 TBM zerlegt den BOL-Tabellenführer im Halbfinale des Kreispokal

Blauer Himmel und erfrischende 12 Grad in der Agilolfinger Arena wollen beide Teams von Beginn an Vollgas geben. Vom Anstoß weg die Gäste mit einem ersten Torschuss nach 15 Sekunden, aber ungefährlich vorbei. Andrea Goni in der 4. Minute aus dem Rückraum auf das Gästegehäuse aber auch vorbei. Dann probiert es Eva Schmitt in der 6. Minute, aber ein Abwehrbein lenkt den Ball zur Ecke, die nix einbringt. Ab der 10. Minute wird das Spiel des TBM immer druckvoller und die Gäste können sich kaum aus der eigenen Hälfte befreien. 11. Minute Freistoß Flanke auf den Kopf von Sheeva Seyfi aber in die Arme von Keeperin Laura Schreil. Auch in der 16. Minute ist Schreil zur Stelle beim Schuss von Toni Tewes. Etwas später wieder eine hohe Flanke Richtung Gästestrafraum und diesmal setzt sich Seyfi stark gegen ihre Bewacherin durch und schiebt den Ball, zur Führung, ins lange Eck. Es folgt weiterhin ein flüssiges Kombinationsspiel in die gegnerische Hälfte. In der 26. Minute muss Keeperin Schreil beim nächsten Torschuss mit einer starken Parade den nächsten Gegentreffer verhindern. Ein Freistoß der Gäste geht mindestens fünf Meter am Tor vorbei und wieder schießt Seyfi, in der 31. Minute, weit drüber. Dann kann sich Susanne Bajraktari, in der 34. Minute, mal von ihrer Gegenspielerin lösen und zieht ab, allerdings fliegt ihr Schuss weit am Kasten von Keeperin Nicole Maurer vorbei. Beste Szene für die Gäste in der 36. Minute. Ein Steilpass erläuft Schmitt und ihr Schuss aus spitzem Winkel, von der Strafraumkante, wehrt Maurer spektakulärer ab, als sicherlich notwendig war. Dann ist wieder Toptorjägerin Seyfi durch und kurz vor der Linie kann eine zurückgeeilte Verteidigerin den Ball klären.

Das Bild ändert sich auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Der TBM in der Offensive und die Gäste bemüht mal in die andere Hälfte zu kommen. Nach einer Stunde Spielzeit dann die Entscheidung. Zuerst donnert Seyfi einen Schuss an den Pfosten von dort prallt der Ball vor die Füße von Meryem Richter, die setzt sich gegen ihre Gegenspielerin durch, aber die herausgeeilte Keeperin Schreil rettet per Fußabwehr. Dann kommt der Ball wieder rein Seyfi mit dem Kopf, Abwehrspielerin will klären und schießt Richter an, die nur den Fuß hinhält und von da trudelt der Ball ins Netz. Tewes setzt nur eine Minute später nach ist auf halblinks durch und ihr Schuss landet im langen Eck. Damit war das Spiel gelaufen. Die Gäste mit nur zwei Auswechselspielerin angetreten können ihre Ausfälle nicht kompensieren und spielen in Unterzahl weiter. Der TBM bleibt am Drücker und hat durchaus noch Optionen das Torekonto zu erhöhen. In der 73. Minute lassen die Gäste nochmal aufhorchen. Bajraktari mit schönem Schrägschuss vom Strafraumeck, aber vorbei. Der TBM lässt aber hinten überhaupt nichts mehr anbrennen und spielt die Uhr, bei gelegentlichen Vorstößen, runter.