3-0 TBM lässt der Sternreserve keine Chance

Mit einem klaren Auswärtssieg bei der Reserve des FC Stern, bleibt der TBM in der Spitzengruppe der BOL dabei.

Das Spiel ist kaum eine Minute alt, da feuert Toni Tewes schon den ersten Schuss Richtung Heimtor. Keeperin Eva Boroga lenkt den Ball gerade noch über die Latte. Der TBM im gewohnten Pressing fängt in der 12. Minute den Abschlag ab. Pass in die Spitze wo Toptorjägerin Sheeva Seyfi zwei Abwehrspielerinnen abschüttelt und flach an Keeperin Boroga, zur Gästeführung einnetzt. Der erste Torschuss der Gastgeber folgt von Miriam Duscher in der 26. Minute, aber weit vorbei. Besser die Gäste über außen kommt der Querpass aber in der Mitte verpasst Seyfi. Dann wird es für den TBM brenzlig. Ein hoher Rückpass, in der 30. Minute, nimmt Keeperin Sina Held auf. Der Schiedsrichter entscheidet auf Rückpass und gibt Freistoß. Die Gastgeber schießen diesen in die Mauer. Kurz vor dem Seitenwechsel ist Meryem Richter auf außen durch und ihr Querpass erreicht Seyfi, diese trifft den Ball aber nicht voll und Boroga kann den Ball aufnehmen. Hier war mehr drin. Mit der knappen Führung geht es in die Halbzeitpause.