3-0 Sieg gegen Lonsee...

Im Spiel gegen den SV Lonsee versucht der TSV weiterhin den zweiten Platz zu festigen, kann aber leider nicht an die erste Halbzeit der Vorwoche anknüpfen. Die erste Möglichkeit haben die Gäste, die konzentriert verteidigen und mit der zurückhaltenden und schlampigen Spielweise des TSV wenig Probleme haben. Außer einem Kopfball von Jehle und einem Fernschuss von Koros kommt zu wenig. Lonsee hingegen ist immer wieder bei Standards oder bei Fehlern in der Defensive der Bernstadter gefährlich, was aber nicht bestraft wird. Die zweite Halbzeit wird etwas dominanter und zielstrebiger. Nach schönem Pass vom eingewechselten Bückle, F. auf seinen Bruder, der sich gut durchsetzt, landet der Ball beim ebenfalls eingewechselten Noller, F., der die Führung erzielt (63.). Nur kurze Zeit später lässt Jost das 2-0 folgen (68.). Lonsee kann jetzt nur noch wenig entgegensetzen und Jost packt noch einen drauf zum 3-0 (75.) Bernstadt siget nach überschaubarer erster Halbzeit 3-0 gegen Lonsee.