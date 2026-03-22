3-0 Sieg für den TSV...

Im Spiel der Reserve gibt der TSV von Beginn an den Ton an und geht direkt durch Ziegler, E. in Führung (1.). Ein Start nach Maß, der in der Folge verpasst wird auszubauen. Benz lässt nach toller Einzelaktion liegen und auch weitere Möglichkeiten führen nicht zum zweiten Treffer. Im Laufe der ersten Halbzeit lässt dann der TSV nach und Bermaringen kommt besser ins Spiel. Mehrfach kann Reichelt entscheidend eingreifen und so den Ausgleich verhindern. In der zweiten Halbzeit ist es ein offener Schlagabtausch ehe Daum mit einem Doppelpack innerhalb weniger Minuten den Sack pro Bernstadt zumacht (65. & 68.). In der Folge verwaltet der TSV und gewinnt 3-0.