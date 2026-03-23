3-0 Mit schnellen Toren gegen ein weiteres 0-0

52. Sieg im 56. Spiel – Foto: S. Hecken

Das torlose Remis aus dem Hinspiel, können Sheeva Seyfi und Rosie Baus nach zwanzig Minuten vergessen lassen.

Keine zehn Minuten gespielt da segelt die Flanke von Sabrina Gahr in den Strafraum. Der Ball fällt auf der Fünferlinie runter, wo Sheeva einläuft und nur kurz den Fuß reinhält. Der Ball geht flach ins lange Eck. Keeperin Vicky Mucha chancenlos. Nur zwei Minuten später schickt Nina Bründl die Torjägerin steil in den Strafraum, wo diese mit links auf Toni Tewes querlegt. Aus 6 Metern schiebt Tewes den Ball an den Pfosten. Dan ist Eching nach einem Einwurf und etwas durcheinander im Strafraum und aus spitzem Winkel geht der Ball an die Latte der Heimelf. Andere Seite Ecke für den TBM. Kerstin Frank leite den Ball nach außen wo Laura Kwanka den ball wieder einflankt. Rosie Baus nimmt den Ball direkt und der fliegt flach ins Eck zur Zwei-Tore-Führung. Die starken Ecken des TBM sind alle gefährlich. In der 25. Minute nickt Sheeva einen Kopfball aus fünf Metern Richtung Gästegehäuse genau auf eine Abwehrspielerin, die auf der Torlinie steht. Nachschuss geblockt. Gahr dann aus spitzem Winkel an den Außenpfosten. Es dauert bis zur 42. Minute dann kann sich Keeperin Mucha bei einem Tewes Schuss auszeichnen. Kurz vor der Halbzeit Einwurf TBM und wieder eine Flanke, wie beim Führungstreffer, über außen landet auf der Fünferlinie, aber die zuvor eingewechselte Luise Escherich bekommt den Fuß nicht an den Ball.