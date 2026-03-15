2x6:3, 5:3, 4:3 - Landesliga-Wahnsinn! FC Remscheid siegt wieder

Unterschiedliche Ausgangslagen bei Kapellen und Hilden. – Foto: Udo Waffenschmidt

Der 23. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hat das Bild an der Spitze bestätigt, auch wenn es auf mehreren Plätzen dahinter Bewegung gab. Die 1. Spvg Solingen Wald 03 verteidigte mit einem Heimsieg die Tabellenführung und kommt nun auf 52 Punkte. Dahinter bleibt der SC Kapellen-Erft erster Verfolger, nachdem er ein torreiches Spiel beim TSV Solingen gewann. Der DV Solingen festigte Rang drei mit einem deutlichen Auswärtssieg. Auch im Tabellenmittelfeld gab es mehrere torreiche Begegnungen, während im Keller insbesondere FC Remscheid wichtige Punkte sammelte.

Der FC Remscheid gewann beim VfB 03 Hilden II knapp mit 1:0 und sammelte damit wichtige Punkte im Tabellenkeller. Nachdem beide Mannschaften zunächst nur wenige klare Abschlüsse verzeichneten, fiel der entscheidende Treffer kurz vor der Pause. Leonhard Fronia traf in der 39. Minute zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, doch Hilden II gelang kein Ausgleich mehr. Remscheid feiert zum ersten Mal seit Wochen und verbessert sich dadurch auf 16 Punkte, während Hilden II mit zehn Zählern weiterhin Vorletzter bleibt.

Der SSV Bergisch Born gewann ein torreiches Spiel gegen die VSF Amern mit 4:3. Amern führte zunächst durch einen Doppelpack von Luca Dorsch (5., 44.). Nach dem Seitenwechsel drehte Born die Partie, als Lutonda Ntiti (57., 76.) und Marvin Pak (70.) trafen. Amern glich zwischenzeitlich durch Omar Boudoudou aus (77.), doch Pak sorgte in der 83. Minute für den Siegtreffer. Die Borner haben jetzt auch 24 Punkte und sind deshalb wieder vor TuRU Düsseldorf.

Tabellenführer Solingen Wald 03 gewann sein Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf mit 1:0. Die Gäste kämpfen mehr denn je um den Klassenerhalt, deshalb reicht auch mal der Mindest-Sieg, für den Nikolaos Skondras in der 31. Minute sorgte. Das Team von Daniele Varveri bleibt weiter souverän, während die Luft für die TuRU immer dünner wird.

Der DV Solingen setzte sich in einer torreichen Partie beim SC Velbert mit 6:3 durch und festigte Rang drei. Bereits in der Anfangsphase legten Eray Yigiter (6., 13.) und Tuncay Muhammet Altuntas (24.) den Grundstein. Velbert verkürzte durch Ayyoub Ichoutene (39.), doch noch vor der Pause trafen Yigiter (41.) und Altuntas (45.+1). Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Altuntas erneut (50.). In der Schlussphase traf Ahmet Gülmez zweimal für Velbert (69., 88. Foulelfmeter), das änderte aber nichts mehr am klaren Ausgang. Solingen bleibt Dritter.

Der SC Kapellen-Erft setzte sich beim TSV Solingen in einer torreichen Partie mit 5:3 durch und bleibt erster Verfolger des Tabellenführers. Nils Mäker markierte mit seinem Doppelpack den Unterschied in diesem bunten Treiben, für Solingen war es nach einem starken Start 2026 die dritte Pleite in Folge.

Der FC Kosova Düsseldorf gewann sein Heimspiel gegen Victoria Mennrath mit 3:1 und bleibt damit in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen. Den entscheidenden Treffer erzielte Mohamed Karma in der 60. Minute, denn darauf fiel den Gästen keine Antwort mehr ein. Kosova steht nun bei 37 Punkten, während Mennrath weiterhin im unteren Mittelfeld der Tabelle rangiert.

Der ASV Einigkeit Süchteln setzte sich in einer torreichen Partie mit 6:3 gegen die SG Unterrath durch. Leo Heinrich Rennett brachte Süchteln früh in Führung (5.), doch Unterrath glich durch Antonio Munoz-Bonilla aus (20.). Nach weiteren Treffern von Finn Theißen, Paul Fröhling und Toni Weis setzte sich Süchteln letztlich durch, obwohl Christian Bus zweimal per Elfmeter für Unterrath traf. Süchteln bleibt damit Vierter, Unterrath im Abstiegskampf.

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Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - ASV Einigkeit Süchteln

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Velbert

So., 22.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - 1. FC Wülfrath

So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - SSV Bergisch Born

So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Kosova Düsseldorf

So., 22.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - SC Kapellen-Erft

So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Remscheid - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden II



25. Spieltag

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - DJK Gnadental

Sa., 28.03.26 16:00 Uhr TSV Solingen - DV Solingen

So., 29.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - VSF Amern

So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - FC Remscheid

So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SG Unterrath

So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Union Nettetal

So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TuRU Düsseldorf

So., 29.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - Victoria Mennrath