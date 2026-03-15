 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

2x6:3, 5:3, 4:3 - Landesliga-Wahnsinn! FC Remscheid siegt wieder

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Tabellenführer Solingen-Wald gewinnt knapp gegen TuRU, Kapellen setzt sich im Torfestival beim TSV Solingen durch und DV Solingen bleibt nach klarem Auswärtssieg Dritter. Der FC Remscheid beendet seine Durststrecke.

von André Nückel · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser
Unterschiedliche Ausgangslagen bei Kapellen und Hilden.
Unterschiedliche Ausgangslagen bei Kapellen und Hilden. – Foto: Udo Waffenschmidt

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Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Der 23. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hat das Bild an der Spitze bestätigt, auch wenn es auf mehreren Plätzen dahinter Bewegung gab. Die 1. Spvg Solingen Wald 03 verteidigte mit einem Heimsieg die Tabellenführung und kommt nun auf 52 Punkte. Dahinter bleibt der SC Kapellen-Erft erster Verfolger, nachdem er ein torreiches Spiel beim TSV Solingen gewann. Der DV Solingen festigte Rang drei mit einem deutlichen Auswärtssieg. Auch im Tabellenmittelfeld gab es mehrere torreiche Begegnungen, während im Keller insbesondere FC Remscheid wichtige Punkte sammelte.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

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Heute, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
0
1
Abpfiff

Der FC Remscheid gewann beim VfB 03 Hilden II knapp mit 1:0 und sammelte damit wichtige Punkte im Tabellenkeller. Nachdem beide Mannschaften zunächst nur wenige klare Abschlüsse verzeichneten, fiel der entscheidende Treffer kurz vor der Pause. Leonhard Fronia traf in der 39. Minute zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, doch Hilden II gelang kein Ausgleich mehr. Remscheid feiert zum ersten Mal seit Wochen und verbessert sich dadurch auf 16 Punkte, während Hilden II mit zehn Zählern weiterhin Vorletzter bleibt.

Heute, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
4
3
Abpfiff

Der SSV Bergisch Born gewann ein torreiches Spiel gegen die VSF Amern mit 4:3. Amern führte zunächst durch einen Doppelpack von Luca Dorsch (5., 44.). Nach dem Seitenwechsel drehte Born die Partie, als Lutonda Ntiti (57., 76.) und Marvin Pak (70.) trafen. Amern glich zwischenzeitlich durch Omar Boudoudou aus (77.), doch Pak sorgte in der 83. Minute für den Siegtreffer. Die Borner haben jetzt auch 24 Punkte und sind deshalb wieder vor TuRU Düsseldorf.

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
2
2
Abpfiff
Der 1. FC Wülfrath holte ein 2:2 gegen den SC Union Nettetal - mehr hier!

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1
0
Abpfiff

Tabellenführer Solingen Wald 03 gewann sein Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf mit 1:0. Die Gäste kämpfen mehr denn je um den Klassenerhalt, deshalb reicht auch mal der Mindest-Sieg, für den Nikolaos Skondras in der 31. Minute sorgte. Das Team von Daniele Varveri bleibt weiter souverän, während die Luft für die TuRU immer dünner wird.

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
3
6
Abpfiff

Der DV Solingen setzte sich in einer torreichen Partie beim SC Velbert mit 6:3 durch und festigte Rang drei. Bereits in der Anfangsphase legten Eray Yigiter (6., 13.) und Tuncay Muhammet Altuntas (24.) den Grundstein. Velbert verkürzte durch Ayyoub Ichoutene (39.), doch noch vor der Pause trafen Yigiter (41.) und Altuntas (45.+1). Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Altuntas erneut (50.). In der Schlussphase traf Ahmet Gülmez zweimal für Velbert (69., 88. Foulelfmeter), das änderte aber nichts mehr am klaren Ausgang. Solingen bleibt Dritter.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
3
5
Abpfiff

Der SC Kapellen-Erft setzte sich beim TSV Solingen in einer torreichen Partie mit 5:3 durch und bleibt erster Verfolger des Tabellenführers. Nils Mäker markierte mit seinem Doppelpack den Unterschied in diesem bunten Treiben, für Solingen war es nach einem starken Start 2026 die dritte Pleite in Folge.

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
3
1
Abpfiff

Der FC Kosova Düsseldorf gewann sein Heimspiel gegen Victoria Mennrath mit 3:1 und bleibt damit in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen. Den entscheidenden Treffer erzielte Mohamed Karma in der 60. Minute, denn darauf fiel den Gästen keine Antwort mehr ein. Kosova steht nun bei 37 Punkten, während Mennrath weiterhin im unteren Mittelfeld der Tabelle rangiert.

Heute, 16:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
6
3
Abpfiff

Der ASV Einigkeit Süchteln setzte sich in einer torreichen Partie mit 6:3 gegen die SG Unterrath durch. Leo Heinrich Rennett brachte Süchteln früh in Führung (5.), doch Unterrath glich durch Antonio Munoz-Bonilla aus (20.). Nach weiteren Treffern von Finn Theißen, Paul Fröhling und Toni Weis setzte sich Süchteln letztlich durch, obwohl Christian Bus zweimal per Elfmeter für Unterrath traf. Süchteln bleibt damit Vierter, Unterrath im Abstiegskampf.

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Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - ASV Einigkeit Süchteln
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Velbert
So., 22.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - 1. FC Wülfrath
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - SSV Bergisch Born
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Kosova Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - SC Kapellen-Erft
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Remscheid - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden II

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - DJK Gnadental
Sa., 28.03.26 16:00 Uhr TSV Solingen - DV Solingen
So., 29.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - VSF Amern
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - FC Remscheid
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SG Unterrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Union Nettetal
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TuRU Düsseldorf
So., 29.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - Victoria Mennrath

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