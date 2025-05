2x Drama vom Punkt: Das war die KK-West-Relegation am Mittwoch

Der Auftakt in die Relegation zur Kreisklasse in Kreis Niederbayern West hatte es am Mittwochabend in sich. Gleich zweimal war alles geboten, was die Relegation ausmacht - Entscheidung erst im Elfmeterschießen! Am Ende durften der TSV Mamming, der SV Neufraunhofen II, der SV Saal/Donau und die SG Triftern/Anzenkirchen jubeln und sicherten sich ein Kreisklassen-Ticket. Denn: Insgesamt sind die acht Sieger der ersten Relegationsrunde zu den West-Kreisklassen direkt für die Kreisklassen-Saison 2025/26 qualifiziert. Die Verlierer spielen einen oder maximal zwei weitere freie Plätze aus.