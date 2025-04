2.Mannschaft: SV Nierfeld II – SSV Golbach 2:4 (2:2)

Das Ziel, die Gäste ein wenig zu ärgern, konnten die Spieler um Jürgen Hallmann und Ali Basiri

Poor nur eine Halbzeit lang verwirklichen. Am Ende setzten sich die spielstarken Gäste verdient

durch. Es fing schon schlecht an. Auf relativ einfache Weise gingen die Blau-Gelben schon nach 4

Minuten in Führung, doch zunächst hielt unser Team dagegen. Jan Diederichs drehte einen

verdeckten Schuss ins lange Eck und Fabio Schmitz zirkelte aus 18 Metern einen Freistoß ins

gegnerische Netz. Bis kurz vor dem Wechsel sah es noch ganz gut aus. Knackpunkt war dann ein

diskussionswürdiger Foulelfmeter in der 45.Minute; der brachte den Ausgleich für die Gäste. In der

2.Hälfte allerdings waren diese einfach stärker; je länger das Spiel dauerte, um so mehr. Das muss

man anerkennen und den Gästen zum Sieg und der Tabellenführung gratulieren. Dass sie diese dann

noch ausgiebig mit Kaltgetränken bei uns feierten, war nur zu verständlich!2.Mannschaft: SV