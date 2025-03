2.Mannschaft: SV Nierfeld II – SG Hellenthal II 1:4 (0:0)

So etwas nennt man einfach einen Fehlstart, das ist schon an sich ärgerlich.Wenn man aber sieht,

wie das Ergebnis zustande kam, wird es noch ärgerlicher. Bis zum Pausenpfiff verzeichneten die

zahlreichen Zuschauer ein leichtes Chancenplus für die Jungs um Jürgen und Ali. Der engagierte

Gegner hatte sich gut eingestellt und einen sehr „robusten“ Spieler auf Merville Lomba angesetzt.

Trotzdem wäre eine Führung verdient gewesen.

Doch nach dem Wechsel verlor das Team den Faden. Zwei überflüssige Eckstöße wurden den

Gästen geschenkt, und diese waren eigentlich schwach getreten, flach auf den kurzen Pfosten. Einer

verlässt sich auf den anderen, einer behindert den anderen – und schon steht es 0:2. Das baut den

Gegner auf, jetzt kann Beton gerührt werden. Und trotzdem gibt es noch genug Chancen zumindest

zum Ausgleich, aber auch hier noch ganz viel Luft nach oben. Und als Andre Bach aus dem

Hinterhalt endlich der Anschlusstreffer gelingt, muss die Mannschaft natürlich alles nach vorne

werfen, was die Gäste zum Kontern einlädt, 90 Minute 1:3 – und in der Nachspielzeit noch ein Elfer

zum 1:4.

Da muss sich noch einiges ändern, wenn wir am Sonntag in Olef zumindest einen Punkt

mitnehmen!