2.InklusionsHallenfußball-Cup des SV Leonberg

Maxhütte-Haidhof – Ein erlebnisreicher und emotionaler Turniertag liegt hinter allen Beteiligten des Inklusion Hallenfußball Turniers am 14. März 2026. Die Veranstaltung hat eindrucksvoll gezeigt, dass Fußball weit mehr ist als ein sportlicher Wettkampf: Er verbindet Menschen, schafft Begegnungen und ermöglicht unvergessliche gemeinsame Momente.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Veranstaltung war die Unterstützung starker Partner. Besonderer Dank gilt Sport Hartl, dem BFV Oberpfalz, dem BLSV Oberpfalz sowie der VR Bank Mittlere Oberpfalz. Durch ihr Engagement tragen sie maßgeblich dazu bei, dass inklusive Sportveranstaltungen in Maxhütte-Haidhof realisiert werden können und Inklusion aktiv gelebt wird.

Zahlreiche Teams aus der Region sowie aus Franken und Niederbayern waren angereist, um Teil dieses besonderen Turniers zu sein. Mit großem Einsatz, Fairness und Teamgeist demonstrierten die Spielerinnen und Spieler, worauf es im Sport wirklich ankommt: Miteinander, gegenseitiger Respekt und die Freude am Spiel standen klar im Vordergrund.

Auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik würdigten das Turnier mit ihrer Anwesenheit. Unter den Ehrengästen befanden sich zahlreiche Stadträtinnen und Stadträte aus dem Städtedreieck, Tobias Gotthardt (Staatssekretär für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie), Alexander Flierl (MdL), Robert Wutz (2. Bürgermeister der Stadt Teublitz), Josef Gruber (2. Bürgermeister der Stadt Burglengenfeld), Sigrid Markgraf-Rank (BLSV) sowie Bianca Härtl (BLSV-Kreisvorsitzende und Inklusionsbeauftragte im Städtedreieck). Schirmherr der Veranstaltung war der 1. Bürgermeister der Stadt Maxhütte-Haidhof, Rudolf Seidl. Ihre Präsenz unterstreicht die gesellschaftliche Bedeutung von Inklusionsprojekten im Sport.

Ein besonderer Dank gilt zudem den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Organisatoren und Betreuern. Mit großem Engagement und viel Herzblut sorgten sie für einen reibungslosen Ablauf und eine rundum gelungene Veranstaltung.

Nicht zuletzt trugen die Zuschauerinnen und Zuschauer maßgeblich zur besonderen Atmosphäre in der Stadthalle Maxhütte-Haidhof bei. Mit Applaus, Begeisterung und Unterstützung machten sie diesen Tag für alle Beteiligten unvergesslich.

Das Turnier hat einmal mehr verdeutlicht: Inklusion ist kein theoretisches Konzept, sondern wird durch Begegnungen, Emotionen und gemeinsames Erleben lebendig. Das Inklusion Hallenfußball Turnier 2026 war dafür ein eindrucksvolles Beispiel.