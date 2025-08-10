2Geniestreiche von Markus Bozan sichern Remis

Am 1Spieltag der Kreisliga A zuhause gegen den SV Schierstein 1913 kam der SC Meso-Nassau zu einem glücklichen Remis. Die Gäste zeigten die bessere Spielanlage und wirkten auch spritziger und fitter im Spiel ohne Ball. Mit dem 0:0 zur Pause musste die Heimelf zufriedener sein. Da sich Messi Azar als sicherer Rückhalt im Tor von Meso auszeichnete und man sich selbst keine Grosschance erspielte . Zu Beginn der 2.Hälfte unterlief Azar allerdings ein Malheur als ein Pass von ihm an den Rücken eines Schiersteiners prallte und Tischer nur noch ins Leere Tor zur Schiersteiner Führung vollstrecken musste. Nach 54 Minuten gab es Freistoß nach Foulspiel an Spielertrainer Markus Bozan. Den Freistoß aus 20metern setzte Bozan in gewohnter Manier unhaltbar in den Winkel. Nur 2Minuten später spielten die 13er einen mustergültigen Konter und Darboe vollstreckte eiskalt zum 2:1.Nach 63 Minuten hatten die roten glück das der Schiedsrichter den selbigen Karton stecken ließ und nur gelb zog. Schierstein verpasste es den Sack zu zumachen und so kam es wie so oft im Fussball. 90+3 ein hoher Ball auf Markus Bozan der perfekt per Kopf auf Alexandre Karapetian ablegte und dieser vollstreckte zum glücklichen 2:2. Die Gäste haderten wiederholt mit dem Schiedsrichter und auch Spielertrainer Bozan handelte sich in der Nachspielzeit wegen Reklamieren die gelb rote ein. Schiedsrichter Vuletic hatte das Spiel trotz der Meckereien jederzeit im Griff.Die roten um den hervor agenden Klaus Badal der Mittelstuermer Karapetian bis in die Nachspielzeit im Griff hatte und sicher das Spiel aufbaute gaben einen sicher geglaubten Sieg aus den Händen da Sie es verpassten auf 3:1zu erhöhen. Fazit: Meso - Nassau muss sich gewaltig steigern wenn man in der A Liga einen Platz unter den ersten 5 erreichen möchte.