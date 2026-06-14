 2026-06-12T06:52:44.557Z

Elf der Woche

2.Division, 2.Bezirk: wie sieht die Elf des Jahres aus?

Die Auswahl der Saison jetzt auf FuPa

von Paul Krier · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Liga-Toptorschütze Saez-Patiño (Nr. 9) hat es in Elf des Jahres geschafft
Liga-Toptorschütze Saez-Patiño (Nr. 9) hat es in Elf des Jahres geschafft – Foto: Nicole Gengler

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