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Ligabericht
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2.Division, 2.Bezirk: drei torhungrige Teams aufgestiegen
Gasperich verpasst die 1.Division nach einem verlorenen Relegationsspiel, US Esch und Nörtzingen müssen runter
von KI m. Paul Krier · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
Red Black wurde Meister im 2.Bezirk der 2.Division – Foto: Nicole Gengler
Red Black - Klares Saisonhighlight: dominanter Auftritt und durchweg total torgefährlich, verdienter Aufstieg.
Moutfort - Enger Verfolger, lange Leader: solide Defensive und starke Punkteausbeute führen ebenfalls zum direkten Aufstieg.
Biwer - Weiteres torgefährliches Team; hielt sich konstant in der Spitzengruppe und schaffte den Aufstieg über die Relegation.
Gasperich - Konsequente Leistung über die Saison hinweg, war dauerhaft Teil des Rennens um die vier Spitzenplätze, die man am Ende erreichte. Verpasste den Aufstieg nach einer Niederlage im Endscheidungsspiel.
Kayl-Tetingen - Als Absteiger in der Staffel angekommen und mit einer respektablen Platzierung, die aber nicht genug war, da man lange um die Top 4 mitspielte und das Saisonziel verpasste.
Lasauvage - Mittelfeldplatz; zeigte gute Phasen, war insgesamt aber zu inkonstant für höhere Plätze, stets schwer zu spielen.
Küntzig - Hatte Probleme in der Defensive und kam deshalb nicht näher an die oberen Ränge heran, konnte sein volles Potenzial nicht über die volle Saison abrufen, sonst wäre mehr drin gewesen.
Ehleringen - Schwierige Saison nach dem Abstieg; Punkteausbeute reichte nicht für ein besseres Ergebnis, immerhin konnte sich die junge Mannschaft nach und nach aus dem Tabellenkeller befreien.
Schouweiler - Kämpferisch, sammelte wichtige Zähler gegen direkte Konkurrenten, endete nach einer ordentlichen Saison im unteren Mittelfeld.
Steinfort - Trotz Erfahrung aus der höheren Liga lief es für ein junges Team nur selten rund; zu viele Gegentore behinderten bessere Platzierungen, Verein stand kurzzeitig vor dem Aus, bekam letztlich aber die Kurve.
Dalheim - Defensiv sehr anfällig; die Negativserie in der Abwehr prägte eine Saison mit Höhen und Tiefen.
Aspelt - Der Aufsteiger spielte mit seinen Möglichkeiten und sicherte sich kurz vor dem Saisonende den ersehnten Klassenerhalt.
US Esch - Eine harte Saison für den Aufsteiger; zu wenig Konstanz, um weiter oben anzudocken, schließlich direkter Wiederabstieg nach einer hohen Niederlage im Relegationsspiel.
Nörtzingen - Tabellenschlusslicht; deutliche Schwächen in der Defensive machten eine bessere Platzierung unmöglich, auch ein Trainerwechsel und ein kurzes Aufbäumen sollte nicht helfen.