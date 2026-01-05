29:3-Rekordsieg in Futsal-Bezirksliga: Wildbräu Kicker zerlegen München

Die Wildbräu Kicker Zorneding haben in der Futsal-Bezirksliga einen historischen Sieg gefeiert. Die Zornedinger Hallenkicker besiegten die Gehörlosen Bergfreunde München mit 29:3 (14:0) Toren. „Das ist mit Sicherheit rekordverdächtig. Ich habe noch keinen Sieg in dieser Höhe erlebt und auch in der aktuellen Liga ist dies mit Abstand das höchste Ergebnis“, sagte Trainer Rudolf Riedl nach der Begegnung.

„Ob es dabei bleibt, kann ich jedoch nicht versprechen, weil meine Jungs immer Lust darauf haben, das nächste Tor nachzulegen und wenn der Gegner schwächelt, werden wir alles probieren“, stellte Zornedings Coach sogar einen neuen Rekordversuch in Aussicht.

Wir liefern Spektakel. Darauf kann man sich verlassen.

Zornedings Trainer Rudi Riedl

Gegen die GBF München legten die Wildbräu Kicker in heimischer Halle los wie die Feuerwehr. „Wir haben ihnen sofort den Zahn gezogen. Der Gegner hatte gar nicht die Möglichkeit, ins Spiel zu kommen“, so Riedl, dessen Mannschaft sich zur Halbzeitpause bereits zu einer 14:0-Führung zauberte.

Als die Wildbräu Kicker gegen Mitte der zweiten Hälfte mit 23:0 in Front lagen, durften die Gehörlosen Bergfreunde erstmals jubeln (32.). „Ehrlich gesagt sind sie am Ende mit dem 29:3 noch glimpflich davongekommen“, erklärte Riedl. Angreifer Jannik Ast (1., 6., 8., 15., 19., 31.) erwies sich mit sechs Treffern als erfolgreichster Torschütze, dicht gefolgt von Leo Gabelunke (7., 10., 21., 31., 39.), der fünfmal ins Schwarze traf.