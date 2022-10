29. Volksbanken-Masters steht in den Startlöchern Nach zwei Jahren Corona-Pause stehen 37 Qualifikationsturniere auf dem Plan

Nach den pandemiebedingten Absagen wird in diesem Jahr der Ball beim Volksbanken-Masters wieder rollen. Am 2. Dezember 2022 beginnen die Qualifikationsturniere der saarländischen Fußballvereine.

„Das Saarland ist Hallenfußballland. Ich freue mich schon jetzt auf den Budenzauber bei den 37 Turnieren und beim Finale am 5. Februar 2023 in der Saarbrücker Saarlandhalle. Danken möchte ich insbesondere unseren Vereinen, die in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen Turniere auf die Beine stellen“, so Josef Kreis, der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses des Saarländischen Fußballverbandes (SFV).

SFV-Präsident Heribert Ohlmann ergänzt: „Mit den Volksbanken als starker Partner an unserer Seite konnten wir in den letzten beiden Jahren attraktive Ersatzveranstaltungen, wie das Volksbanken-Masters Blutspende, für unsere Vereine anbieten. Jetzt geht es Gott sei Dank wieder in die Halle. Deshalb möchte ich mich ausdrücklich bei den Volksbanken im Saarland und der Bank 1 Saar für die langjährige Partnerschaft bedanken, ohne die ein Turnier dieser Größenordnung nicht möglich wäre.“

Noch bis zum 11. November 2022 haben die Vereine Zeit, die Turnierpläne beim SFV einzureichen. Über weitere Details zur Hallenrunde wird der SFV in einer Pressekonferenz berichten.