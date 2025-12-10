29 Tore in elf Spielen: Ist Kristina Spitzer noch einzuholen ?

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
29 Tore in elf Spielen – das ist die Bilanz von Kristina Spitzer. Mit 16 Treffern Vorsprung auf den zweiten Platz setzt die Torjägerin des FC Penzing ein riesiges Ausrufezeichen im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER. Hinzu kommen zehn Vorlagen. Ob die 24-Jährige noch einzuholen ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
Mit einem Torverhältnis von 51:12 dominiert der TSV Poing in der A-Klasse 1. Ein Großteil der Tore sind Jennifer Pfleiderer zu verdanken. Mit 13 Treffern bleibt sie auf dem zweiten Platz. Im November netzte sie in nur zwei Partien, dabei lief sie in vier Spielen auf. Beim 4:0-Sieg der Poinger gegen den FC Perlach gelang Pfleiderer ein Doppelpack, beim 4:3 gegen den ESV München verwandelte sie einen Elfmeter.
Die letzte auf dem Podium ist Nelia Canli (kein Foto) mit elf Toren. Die Spielerin des TSV Dachau 65 war in drei von vier Spielen im November erfolgreich. Am 11. Spieltag beim 6:2-Sieg gegen die DJK Würmtal Planegg belohnte sie sich mit einem Hattrick. Der TSV Dachau 65 hat ein Torverhältnis von 24:17, ein Großteil der Tore sind auf Canli zurückzuführen.
1. Kristina Spitzer, SG FC Penzing/FC Hofstetten, A-Klasse 3: 29 Tore
2. Jennifer Pfleiderer, TSV Poing, A-Klasse 1: 13 Tore
3. Nelia Canli, TSV Dachau 1865, A-Klasse 1: 11 Tore
3. Melanie Hauschildt, TSV Poing, A-Klasse 1: 11 Tore
3. Louisa Werle, DJK Würmtal Planegg, A-Klasse 1: 11 Tore
3. Nadja Fischer, SV Fuchstal, A-Klasse 3: 11 Tore
7. Teresa Schwarz, TSV Poing, A-Klasse 1: 10 Tore
8. Benita Carlet, TSV Turnerbund München II, A-Klasse 2: 9 Tore
8. Carolina Perner, TSV München-Ost/MSV Bajuwaren II, A-Klasse 2: 9 Tore
8. Julia Kny, SV Fuchstal, A-Klasse 3: 9 Tore
und eine weitere Spielerin mit neun Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
