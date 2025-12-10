29 Tore in elf Spielen: Ist Kristina Spitzer noch einzuholen ?

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

29 Tore in elf Spielen – das ist die Bilanz von Kristina Spitzer. Mit 16 Treffern Vorsprung auf den zweiten Platz setzt die Torjägerin des FC Penzing ein riesiges Ausrufezeichen im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER. Hinzu kommen zehn Vorlagen. Ob die 24-Jährige noch einzuholen ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Mit einem Torverhältnis von 51:12 dominiert der TSV Poing in der A-Klasse 1. Ein Großteil der Tore sind Jennifer Pfleiderer zu verdanken. Mit 13 Treffern bleibt sie auf dem zweiten Platz. Im November netzte sie in nur zwei Partien, dabei lief sie in vier Spielen auf. Beim 4:0-Sieg der Poinger gegen den FC Perlach gelang Pfleiderer ein Doppelpack, beim 4:3 gegen den ESV München verwandelte sie einen Elfmeter.