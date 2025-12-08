29. Sparkassen-Indoor-Cup: Die Gruppen stehen fest

– Foto: Dieter Frank

33 Teams mischen beim 29. Sparkassen-Indoor-Cup mit. Das Balinger Hallenfußballturnier wird vom 26. bis 28. Dezember ausgespielt.

Mit der Resonanz zeigt sich Martin Kath sehr zufrieden: „Andere Veranstalter tun sich schwer, ihre Teilnehmerfelder zu füllen – umso mehr freuen wir uns über die zahlreichen Zusagen“, sagt der Turnierchef. Die Gruppen wurden von unserer Glücksfee Luca de Noni inzwischen ausgelost. Ranghöchster Turnierstarter in der Mey-Generalbau-Arena ist der Gastgeber selbst: Die TSG Balingen entsendet ihre Regionalliga-Mannschaft. Als Titelverteidiger geht allerdings der FC Holzhausen ins Rennen. Der ambitionierte Verbandsligist deklassierte die Balinger im Vorjahresfinale mit 7:2.

Auch Empfingen, Albstadt, der SSC Tübingen, Nehren oder die TSG-U 23 werden hoch gehandelt; mindestens das Viertelfinale ist für diese Teams Pflicht. Das trifft im selben Maß auf den ehrgeizigen Bezirksliga-Topklub TSV Straßberg zu. „Allerdings sind es die Überraschungen, die das Salz in die Suppe bringen“, weiß Martin Kath, der einem vermeintlichen Außenseiter durchaus den Coup zutraut.

Perfekt vorbereitet vom Spielplan-Gestalter Frank Seifert ging die Auslosung im TSG-Clubhaus „Henkes 12ter Mann“ zwar in gespannter Erwartung, aber gewohnt reibungslos über die Bühne.