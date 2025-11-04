29. Sparkassen-Indoor-Cup der TSG Balingen: Jetzt anmelden

Vom 26. bis 28. Dezember 2025 (Freitag bis Sonntag) findet zum 29. Mal der Sparkassen-Indoor-Cup statt. Zwischenzeitlich liegen etliche Anmeldungen vor - noch aber gibt es freie Plätze. Dies teilt Veranstalter TSG Balingen mit.

WICHTIG für Vereine: Zur Mail-Kommunikation nutzt bitte die Adresse info@tsg-fussball.de (also nicht das WFV-Postfach).

Der Spielort bleibt natürlich derselbe, ebenso der Modus, die Preisgelder und, davon sind wir überzeugt, die Popularität des größten Hallenfußballturniers in der Region.

Titelverteidiger ist der aktuelle Verbandsligist FC Holzhausen, im Vorjahr Zweiter wurde die TSG Balingen, Rang drei sicherte sich zuletzt die U23 der TSG Balingen.

„Ein echtes Highlight zwischen den Jahren“, verspricht Turnierchef Martin Kath, der mit seinem Team längst in die Vorbereitungen eingestiegen ist. Nun hofft er auf ein sich rasch füllendes und attraktives Teilnehmerfeld: „Das gibt uns auch Planungssicherheit. Also am besten gleich anmelden!“

29. Sparkassen-Indoor-Cup | Turnierbestimmungen

Austragungsort/Termin: Mey Generalbau Arena, Messegelände Balingen

26. - 28.12.25 / Meldeschluss 22.11.25

Veranstalter: TSG Balingen Fußball

Modus: Vor- und Zwischenrunde*: 26., 27.12.25, Endrunde am 28.12.25

(*Mannschaften aus den Kreisligen, der Bezirksliga und maximal der Landesliga).

«Kleiner Turniersieger»: Die bestplatzierten Teams der Zwischenrunde spielen den «kleinen Turniersieger» aus.

Hauptrunde**: 28.12.25 (**voraussichtlich Landes- bis Regionalliga) + acht qualifizierte Teams aus der Zwischenrunde; die vier Gruppensieger und -zweiten erreichen das Viertelfinale. Anschließend Halbfinale, Spiel um Platz 3, Endspiel.

Preise: «Kleines Turnier» (Zwischenrunde): Sieger erhält 750,00 €, Zweiter 400,00 €, Dritter 250,00 €, Vierter 100,00 € Hauptrunde: Der Turniersieger erhält 1500 € und den Wanderpokal. Der Zweitplatzierte bekommt 750,00 €, für den Dritten sind 400,00 € ausgesetzt, für den Vierten 200,00 €. Zusätzlich wird eine Prämie für jedes fortlaufende fünfte Tor in Höhe von 5,00 € von der Sparkasse Zollernalb ausgesetzt.

Es gelten die WFV-Durchführungsbestimmungen für Hallenturniere (kein Futsal).

Eine Mannschaft besteht aus beliebig vielen Akteuren. Auf dem Spielfeld dürfen sich bis zu fünf Spieler einer Mannschaft gleichzeitig befinden. Die Spielzeit beträgt voraussichtlich 1 mal 10 (Vor- und Zwischenrunde), bzw. 1 mal 14 Minuten (Hauptrunde). Ein- und Auswechslungen müssen von der Wechselbank hinter dem eigenen Tor erfolgen.

Sollte ein Spiel (ab dem Viertelfinale) nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden stehen, so erfolgt ein Neun-Meter-Schießen. Nur das Endspiel wird um 1 mal 6 Minuten verlängert (Vor- und Hauptturnier). Werden zwei Teams eines Vereines in eine Gruppe gelost, so ist das direkte Duell als erstes Gruppenspiel auszutragen.

Startgeld: 60,00 € - mit der schriftlichen Anmeldung zur Zahlung fällig.

Nichtteilnahme: Sollte aus irgendwelchen Gründen die Teilnahme einer Mannschaft nicht möglich sein, so besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes.

Der Veranstalter haftet nicht für Personen- oder Sachschäden sowie Diebstahl.

Rückfragen bitte an Martin Kath (Tel.: privat 07433/6007 / mobil 0173/5632333, Mail: info@tsg-fussball.de)