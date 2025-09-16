29 Jahre - na und? Andre Adkins: Der Spätzünder mit Potenzial

Er ist ein etwas anderer Neuling in der Bayernliga Nord. Und das vordergründig nicht nur, weil Andre Adkins zuletzt mit einem späten Doppelpack das Oberpfalz-Derby gegen Fortuna Regensburg entschieden hat. Sondern vor allem, weil der Mittelfeldspieler bereits 29 Jahre alt ist - und vorher nur unterklassiger unterwegs war. Der Spätzünder im FuPa-Interview...
Andre, erst die doppelte Führung, dann schaffte Fortuna den Ausgleich und kassierte einen Platzverweis, ehe Deine Stunde geschlagen hat. Erzähl doch mal, wie das Oberpfalz-Derby am vergangenen Wochenende aus Deiner Sicht gelaufen ist?
Es war das erwartet schwere Spiel gegen eine Spitzenmannschaft in der Liga. Von Minute eins an hat man den Fokus unserer Mannschaft erkannt. Der Zusammenhalt und die positiven Emotionen waren da. Dass wir unsere Top-Leistung mit einem Derbysieg krönen, ist natürlich hervorragend. Vor allem, da wir unseren kleinen Negativtrend unterbinden konnten.
Taugt dieser Erfolg zum Schlüsselmoment – weil Du von nun an endgültig angekommen bist beim ASV Cham und in der Bayernliga?
Für mich persönlich selbstverständlich ist es eine schöne Momentaufnahme. Dass ich vom Trainer das Vertrauen erhalte und ein Teil der Mannschaft bin, freut mich jedoch umso mehr.
Die 5. Liga ist für Dich absolutes Neuland – und das mit „bereits“ 29 Jahren. Zuvor warst Du lange Jahre in der Bezirksliga und zuletzt in der Landesliga aktiv. Bist Du ein klassischer Spätentwickler?
Man kann es kaum glauben, aber ja: Ich bin tatsächlich schon 29 Jahre alt. Die Herausforderung Bayernliga habe ich aktiv angenommen und vielleicht hätte ich diese ohne den ASV Cham nie bekommen. Ich würde eher sagen: Kein Spätentwickler, sondern zweiter Bildungsweg (schmunzelt).
Welche Vorteile siehst Du darin, erst in der zweiten Hälfte Deiner Karriere auf diesem Niveau angekommen zu sein?
Ich glaube, dass ich jetzt die "wilden" Jahre hinter mir habe und sowohl privat als auch beruflich im Leben angekommen bin. Ich weiß, wo meine Stärken und meine Schwächen liegen.
Gibt's auch Nachteile?
Ich muss definitiv mehr auf meine Regeneration und meinen Körper achten als ich noch vor fünf Jahren musste (schmunzelt).
Was traust Du Dir selber (noch) zu? Zweistellige Torausbeute in der Bayernliga? Vielleicht sogar Regionalliga?
Wie schon erwähnt, habe ich gerade die Herausforderung Bayernliga gestartet, in der ich an meine Leistungsgrenze gehen möchte, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Jedes Tor, das ich schießen kann, jede Vorlage, die ich geben kann, und jeden Zweikampf, den ich gewinnen kann, nehme ich gerne mit.
Und wohin geht die Reise des ASV Cham?
In diesem Sommer gab es bei uns einen relativ großen Umbruch. Natürlich wollen wir uns als Team kontinuierlich weiterentwickeln und so schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke erreichen. Alles weitere ist Zukunftsmusik.
Apropos: Zukunft. Wir wünschen Dir alles Gute!