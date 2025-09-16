Imposante Erscheinung: Andre Adkins (links) - ein durchsetzungsstarker Mittelfeldspieler mit 1,92 Meter. – Foto: Florian Würthele

29 Jahre - na und? Andre Adkins: Der Spätzünder mit Potenzial Der Mittelfeldspieler, der das Oberpfalz-Derby gegen Fortuna Regensburg mit einem späten Doppelpack entschieden hat, im Interview. Verlinkte Inhalte präsentiert von Bayernliga Nord ASV Cham SV Fortuna Andre Adkins

Er ist ein etwas anderer Neuling in der Bayernliga Nord. Und das vordergründig nicht nur, weil Andre Adkins zuletzt mit einem späten Doppelpack das Oberpfalz-Derby gegen Fortuna Regensburg entschieden hat. Sondern vor allem, weil der Mittelfeldspieler bereits 29 Jahre alt ist - und vorher nur unterklassiger unterwegs war. Der Spätzünder im FuPa-Interview...

Andre, erst die doppelte Führung, dann schaffte Fortuna den Ausgleich und kassierte einen Platzverweis, ehe Deine Stunde geschlagen hat. Erzähl doch mal, wie das Oberpfalz-Derby am vergangenen Wochenende aus Deiner Sicht gelaufen ist?

Es war das erwartet schwere Spiel gegen eine Spitzenmannschaft in der Liga. Von Minute eins an hat man den Fokus unserer Mannschaft erkannt. Der Zusammenhalt und die positiven Emotionen waren da. Dass wir unsere Top-Leistung mit einem Derbysieg krönen, ist natürlich hervorragend. Vor allem, da wir unseren kleinen Negativtrend unterbinden konnten. Fr., 12.09.2025, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 4 2

Taugt dieser Erfolg zum Schlüsselmoment – weil Du von nun an endgültig angekommen bist beim ASV Cham und in der Bayernliga?

Für mich persönlich selbstverständlich ist es eine schöne Momentaufnahme. Dass ich vom Trainer das Vertrauen erhalte und ein Teil der Mannschaft bin, freut mich jedoch umso mehr. Die 5. Liga ist für Dich absolutes Neuland – und das mit „bereits“ 29 Jahren. Zuvor warst Du lange Jahre in der Bezirksliga und zuletzt in der Landesliga aktiv. Bist Du ein klassischer Spätentwickler?

Man kann es kaum glauben, aber ja: Ich bin tatsächlich schon 29 Jahre alt. Die Herausforderung Bayernliga habe ich aktiv angenommen und vielleicht hätte ich diese ohne den ASV Cham nie bekommen. Ich würde eher sagen: Kein Spätentwickler, sondern zweiter Bildungsweg (schmunzelt).

Der 29-Jährige (hinten Mitte) ist beim ASV Cham gleich mittendrin. – Foto: Florian Würthele