29 FCS-Tore in Kaiserslautern

Ausgerechnet in Kaiserslautern holten die b-Juniorinnen mit dem 29:0 (16:0) einen der wohl höchsten siege der Vereinsgeschichte. Allerdings nicht beim bekannten Erzrivalen 1. FC Kaiserslautern, sondern bei dem Verein mit einem F mehr, dem 1. FFC Kaiserslautern. Im Sportzentrum West fegte ein Herbststurm über die Pfälzerinnen hinweg. Schon der erste FCS-Angriff nach zwei Minuten landete im Netz der Gastgeberinnen, Ida Schneider eröffnete den Torreigen. Hafida Younis (3., 12., 21., 24., und 37.), Anne Marie Coly (4., 13., 21.und 40.), Aajayah Smith (17., 22. und 28.), Alina Bentz (26.) und Schneider (31. und 36.) legten schon bis zur Pause weitere 15 Treffer nach. Nach der Pause waren dann noch Younis (42, und 59.), Coly (44., 50., 52., und 80.), Amelie Feil (45. und 48.)Lara Stadler (58. und 65.), Louna Isch (74.) sowie Aajayah Smith treffsicher. Das FCS-Team ist nun punktgleich mit TuS Issel Tabellenführer, hat aber ein Spiel mehr ausgetragen wie die Moselanerinnen. Am Sonntag geht es für das FCS-Team mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger SV Hetzerath weite. Das könnte ähnlich torreich ausgehen, Hetzerath hat in drei Spielen auch schon 33 Gegentore kassiert. r,