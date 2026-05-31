29 Bezirksliga am Sonntag: So ist die Lage vor dem Endspurt

Drei Spiele mit emsländischer Beteiligung stehen am Sonntag in der Bezirksliga auf dem Programm. Zwischen gesichertem Klassenerhalt, letzter Auswärtsfahrt der Saison und dem Blick auf die oberen Tabellenplätze ist dabei noch einmal alles dabei. Und irgendwo rollt sogar schon die erste Fahrradkolonne Richtung Sportplatz.

Heute, 15:00 Uhr SG Freren SG Freren SV Concordia Emsbüren Emsbüren 15:00 PUSH

Zum letzten Auswärtsspiel der Saison reist der SV Concordia Emsbüren am Sonntag zur SG Freren. Anstoß ist um 15 Uhr an der Sportanlage an den Hünensteinen. Die Ausgangslage verspricht ein enges Duell, denn beide Mannschaften liegen in der Tabelle dicht beieinander. Concordia steht mit 46 Punkten auf Rang acht, Freren hat als Vierter nur einen Zähler mehr auf dem Konto.

Die Gastgeber mussten zuletzt beim SV Bad Bentheim eine Niederlage hinnehmen. Auch Concordia kassierte am vergangenen Spieltag gegen Meister SV Union Lohne die achte Saisonniederlage. Für zusätzliche Würze sorgt das Hinspiel: Damals fegte die SG Freren die Emsbürener mit 4:0 vom Platz. Die Concordia dürfte also noch eine kleine Rechnung offen haben. Dass Freren offensiv brandgefährlich ist, zeigen die Zahlen eindrucksvoll. Im Schnitt erzielt die SG mehr als zwei Tore pro Spiel. Viel spricht daher für einen offenen Schlagabtausch zwischen zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Oder anders gesagt: Das ist genau die Sorte Bezirksliga-Spiel, bei der man eigentlich nur schnell Bratwurst holen will und plötzlich doch bis zur 90. Minute am Zaun klebt.

Der SC Spelle-Venhaus U23 empfängt am Sonntag den SV Alemannia Salzbergen zum letzten Heimspiel der Saison. Anstoß ist um 15 Uhr. Während die Gastgeber nach dem deutlichen 1:6 beim Meister SV Union Lohne auf Wiedergutmachung aus sind, reist Salzbergen mit Rückenwind an. Der Klassenerhalt ist nach der Niederlage von Sparta Werlte endgültig gesichert und zudem ist die Alemannia seit zwei Spielen ungeschlagen. Das Hinspiel hatte bereits gezeigt, dass zwischen beiden Teams einiges möglich ist. In Salzbergen trennten sich die Mannschaften spektakulär mit 3:3. Auch diesmal dürfte wieder Unterhaltung garantiert sein, denn die U23 des SC zählt offensiv zu den gefährlichsten Mannschaften der Liga. Im Schnitt trifft Spelle mehr als zweimal pro Spiel und sammelte bislang 46 Punkte, was aktuell Rang sechs bedeutet. Salzbergen dagegen lebt eher von Geduld und Kompaktheit. Keine Mannschaft der Bezirksliga Weser-Ems 3 erzielte bislang weniger Tore als das Team von Trainer André Meiners. Dafür holte die Alemannia zuletzt wichtige Punkte und dürfte mit dem gesicherten Klassenerhalt nun etwas entspannter auftreten. Oder anders gesagt: Der Druck ist weg, die Punkte wären trotzdem gern gesehen.

Heute, 15:00 Uhr SV Olympia Laxten Laxten SF Schwefingen 1949 Schwefingen 15:00 live PUSH