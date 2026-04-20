28.Spieltag: Kreisliga B1 brennt im Saisonendspurt

Der 28. Spieltag der Kreisliga B1 Hagen unterstrich einmal mehr, dass die Liga in der entscheidenden Saisonphase voll in der Crunch Time angekommen ist. Während Spitzenreiter SC Wengern trotz starker Form erstmals wieder Federn ließ, bleibt der Kampf um die vorderen Plätze und die Platzierungen dahinter komplett offen.

Insgesamt zeigte sich ein Spieltag, der sowohl die Dominanz einzelner Favoriten als auch die Unberechenbarkeit der Liga deutlich machte und damit die Spannung im Saisonendspurt weiter anheizt.

Auffällig war vor allem die hohe Anzahl an torreichen Begegnungen und späten Spielentscheidungen, die den Spieltag prägten. Mehrere Teams bewiesen Comeback-Qualitäten und sorgten bis in die Schlussminuten für Spannung, während andere ihre Spiele frühzeitig kontrollierten und souverän nach Hause brachten.

SC Concordia Hagen – SC Wengern (2:2)

Zum Spiel an der Oberen Tabellenhälfte reiste der SC Wengern als favorisiertes Team zum SC Concordia Hagen und wurde dort von Beginn an stark gefordert. Wengern übernahm zwar früh die Spielkontrolle und ging in der 15. Minute durch Burak Akinci nach einer druckvollen Anfangsphase mit 1:0 in Führung, doch Concordia verteidigte diszipliniert und setzte immer wieder eigene offensive Akzente.

Nach einer intensiven und ausgeglichenen zweiten Halbzeit gelang den Gastgebern in der 70. Minute der verdiente Ausgleich durch Mohammed Amin Rachid. Nur drei Minuten später drehte Mirco Boldt die Partie sogar und brachte Concordia mit 2:1 in Führung. In dieser Phase schien die Überraschung greifbar, da die Gastgeber das Spielgeschehen zunehmend kontrollierten.

SC Wengern zeigte jedoch seine ganze Qualität und blieb bis zum Schluss gefährlich. In der Nachspielzeit war es schließlich Till Yannik Hasenbein, der in der 90. Minute den späten 2:2 Ausgleich erzielte und seiner Mannschaft damit noch einen wichtigen Punkt sicherte. Insgesamt ein intensives und umkämpftes Spitzenspiel, in dem beide Teams ihre starken Phasen hatten und das Unentschieden dem Spielverlauf letztlich gerecht wurde.

Topspiel der Woche: TSV Dahl – TSV Fichte Hagen (2:6)

Im Topspiel der Woche und das kleine Derby im Hagener Süden standen sich der TSV Dahl und der TSV Fichte Hagen gegenüber. Die Anfangsphase verlief zunächst ausgeglichen, ehe Fichte Hagen zunehmend die Kontrolle übernahm und das Spielgeschehen an sich riss.

In der 20. Minute brachte Chalid El Yaakoubi die Gäste mit 0:1 in Führung und legte nur vier Minuten später direkt das 0:2 nach. Dahl zeigte jedoch eine Reaktion und verkürzte in der 37. Minute durch Finn Jannik Gens auf 1:2. Trotz der Rückstände blieb die Partie zunächst umkämpft.

Nach der Pause erhöhte Fichte Hagen deutlich den Druck und stellte schnell klare Verhältnisse her. Berkant Erkan traf in der 55. Minute zum 1:3, ehe Miguel Rüping nur drei Minuten später auf 1:4 erhöhte. Dahl kam in der 63. Minute noch einmal durch Finn Jannik Gens auf 2:4 heran, konnte das Spiel jedoch nicht mehr drehen.

In der Schlussphase sorgten Murat Sertkaya in der 70. Minute sowie erneut Miguel Rüping in der 87. Minute für den 1:6 Endstand. Fichte Hagen zeigte über die gesamte Spielzeit eine dominante und effiziente Leistung und entschied das Derby am Ende deutlich für sich.

Hellas Makedonikos Hagen II – SC Zurstraße 70 (2:5)

Der SC Zurstraße 70 erwischte den besseren Start und ging bereits in der 15. Minute durch Henrik Rafflenbeul mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel fand Hellas besser ins Spiel und kam durch Georgios Ntontos in der 51. Minute zum verdienten Ausgleich. Nur wenig später drehte Rafael Angelos Tzoumpas die Partie und brachte Hellas in der 55. Minute mit 2:1 in Front.

Die Gäste reagierten jedoch stark auf den Rückstand und übernahmen erneut die Kontrolle. Zunächst glich Henrik Rafflenbeul in der 60. Minute aus, ehe er fünf Minuten später mit seinem dritten Treffer die erneute Führung zum 2:3 erzielte. In der Schlussphase machte Zurstraße alles klar: Pascal Levering erhöhte in der 71. Minute auf 2:4, bevor Abderrahim Achkiv in der 85. Minute den 2:5 Endstand herstellte.

SpVg Schwarz Weiß Breckerfeld II – SpVg Hagen 1911 III (2:0)

Die SpVg Schwarz Weiß Breckerfeld legte einen Blitzstart hin und stellte früh die Weichen auf Sieg. Bereits in der 5. Minute brachte Rado Dorsch die Gastgeber mit 1:0 in Führung, ehe Jannik Vogt in der 15. Minute auf 2:0 erhöhte.

Im Anschluss beruhigte sich die Partie deutlich. Breckerfeld verwaltete den Vorsprung souverän, ließ defensiv kaum etwas zu und spielte die Begegnung kontrolliert und ohne größere Aufreger zu Ende.

Al Seddiq Hagen – Hasper SV (3:3)

Die Gastgeber erwischte den besseren Start und gingen bereits in der 8. Minute durch Ayoub Koubaa mit 1:0 in Führung. Nur wenig später erhöhte Amin Chouafi in der 16. Minute auf 2:0 und schien die Partie zunächst in klare Bahnen zu lenken. Doch Haspe antwortete prompt und verkürzte durch Mikka Hagemann in der 22. Minute auf 2:1.

Nach der Halbzeitpause Pause stellte Fares Olliq den alten Abstand wieder her und traf zum 3:1 für die Gastgeber. In der Schlussphase entwickelte sich jedoch eine packende Aufholjagd der Gäste. Patrick Pereira da Cunha brachte Haspe in der 85. Minute wieder heran, ehe Christopher Bernd Koelsch in der Nachspielzeit in der 93. Minute tatsächlich noch den 3:3 Ausgleich erzielte und seiner Mannschaft damit einen späten, aber verdienten Punkt sicherte.

SV Fortuna Hagen – SG Boelerheide (5:2)

SV Fortuna Hagen legte einen echten Traumstart hin und ging bereits in der 2. Minute durch Mark Maczuka früh mit 1:0 in Führung. Die Gäste fanden jedoch ins Spiel zurück und glichen in der 40. Minute durch Narcis Silvian Bolnavu zum 1:1 aus. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Daniel Bohrmann stellte in der 43. Minute auf 2:1, ehe erneut Narcis Silvian Bolnavu nur eine Minute später zum 2:2 ausglich.

Nach der Pause entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit vielen Chancen auf beiden Seiten, ohne dass zunächst weitere Treffer fielen. In der Schlussphase setzte Fortuna dann aber entscheidende Akzente. Rafael Klapan brachte sein Team in der 75. Minute erneut in Führung, ehe Dominik Brauckhage in der 81. Minute auf 4:2 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Klapan mit seinem zweiten Treffer in der 82. Minute zum 5:2 Endstand.