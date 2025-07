2.850 Euro Preisgeld: Höhbauer-Cup feiert Premiere

Zu einem attraktiven und namhaft besetzten Vorbereitungsturnier lädt der SC Luhe-Wildenau. Von Mittwoch bis Samstag kämpfen Bayernligist SpVgg SV Weiden, Landesliga-Aufsteiger SV Etzenricht und Bezirksligist TSV Kareth-Lappersdorf mit dem Gastgeber um den Sieg beim erstmals stattfindenden „Höhbauer-Cup“. Der Startschuss fällt am Mittwochabend mit der Partie Luhe-Wildenau gegen Kareth. Tags darauf steigt das zweite Halbfinale zwischen Weiden und Etzenricht. Anstoß ist jeweils um 19 Uhr. Am Samstag schließen sich das „kleine Finale“ (16 Uhr) und das Endspiel (18 Uhr) an. Den Mannschaften winken stattliche Preisgelder – gestaffelt von 1000 Euro für den Sieger über 750, 600 und 500 Euro.



„Das Spiel gegen Kareth wird ein weiterer richtig guter Test werden, da sie nach wie vor über eine sehr spielstarke Mannschaft verfügen. Wir freuen uns auf ein interessantes Testspiel“, hofft Benjamin Urban, Spielertrainer des SC Luhe-Wildenau, auf weitere wichtige Erkenntnisse im Kräftemessen gegen den einzigen Vertreter aus der südlichen Oberpfalz. Der musste zuletzt über die Relegation den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten. Urbans Wunsch: Das Gezeigte in den Trainingseinheiten nun auch in den Testspielen auf den Platz zu bringen. „Die Trainingseinheiten waren bisher wirklich gut; die Jungs sind in einer guten Verfassung und geben auch richtig Gas. Allerdings bekommen wir das aktuell in den Spielen noch nicht so richtig auf den Platz. Hier haben wir schon noch viel Luft nach oben in alle Belangen und müssen uns eindeutig steigern“, schildert Urban seine bisherigen Eindrücke.



Beim TSV Kareth-Lappersdorf geht es darum, sich nach dem Abstieg wieder aufzurappeln und in der Vorbereitung den Grundstock für eine erfolgreiche Saison in der Bezirksliga Süd zu legen. Der erste Aufgalopp gegen den TSV Langquaid ging 0:1 verloren. TSV-Coach Bastian Lerch spricht von einer „sehr intensiven Vorbereitung mit harten und langen Einheiten. Da wir durch die Relegation eine Woche weniger haben, kompensieren wir das dadurch aktuell sehr gut. Wir sind auf einem guten Weg.“ Lerch freut sich, dass sich seine junge Mannschaft mit Luhe-Wildenau, „einer Spitzenmannschaft der Landesliga“, messen kann. „Wir freuen uns auf diesen Test gegen einen sehr guten Gegner und wollen vielen Spielern Minuten geben, um sich zu präsentieren.“







