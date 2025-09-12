Bringt aus seiner Zeit bei Rot-Weiss Wittlich Bezirksligaerfahrung mit: Spielertrainer Fjoraldo Celanji. – Foto: FuPa

28 Zugänge: Große Rotation beim SV Neuerburg C 21: Beim Wittlicher Stadtteilverein hat sich einiges getan. Woher die Spieler kamen, und welche Ziele der Vorstand verfolgt.

Mächtig was los war in der Sommerpause beim SV Neuerburg: 14 Abgängen (überwiegend zum neu gegründeten FC Rot-Schwarz Wittlich) standen doppelt so viele Neuzugänge gegenüber. Diese kamen aus verschiedenen Ländern und von Vereinen aus der näheren Umgebung. Der 1936 gegründete Club löste sich nach der Saison 2019/20 aus der bisherigen Spielgemeinschaft mit dem SV Lüxem und dem SV Wittlich heraus und ist seitdem wieder eigenständig. „Wir mussten deshalb wieder in der C-Klasse anfangen, doch die Entwicklung hat nach weniger erfolgreichen Jahren vor allem in diesem Sommer rasante Ausmaße angenommen. Mit fast 30 Spielern haben wir sogar ein Überangebot. Dank des großen Netzwerkes von Fidan Berisha, der nicht nur Co-Trainer ist, sondern auch als eine Art Manager fungiert, und unseres Spielertrainers Fjoraldo Celanji, kamen viele Spieler zu uns. Einige von ihnen haben auch bei uns angefragt“, ist Mechthild Blonski, die als sportliche Leiterin fungiert, stolz auf den riesigen Zuwachs.

Einige der Neuzugänge kamen direkt aus Albanien, der Türkei, aus dem Kosovo, Nordmazedonien, Rumänien, Tunesien und Marokko. Aus der Region kamen die Kicker aus Ellscheid, Altrich, Minderlittgen-Hupperath, Platten, Pölich, dem SV oder Rot-Weiss Wittlich in den Stadtteil Neuerburg. „Die Mannschaft ist schnell zusammengewachsen, Spielfreude und Teamgeist sind zurück. Das Wir-Gefühl ist da“, berichtet die Fußballchefin. Ihr Ehemann und Vorsitzender Jürgen Blonski nennt den Aufstieg als klar definiertes Ziel. „Der Spieltagskader ist mit 16 Jungs stets gefüllt. Jede Position ist mindestens doppelt besetzt. Die Trainer arbeiten intensiv und haben einen guten Draht zu jedem Spieler. Es ist ein Lernprozess, den die Mannschaft jetzt durchmachen muss. Das Ziel ist ambitioniert, aber nicht unrealistisch.“

Für Nachwuchs ist laut Mechthild Blonski, die sich seit vielen Jahren auch in der Jugend engagiert, gesorgt: Der Verein ist Teil der Jugendspielgemeinschaft (JSG) mit dem SV Altrich und dem VfB Wengerohr-Bombogen. Mit dem TuS Platten besteht eine Kooperation in der D-Jugend. „Wir unterhalten aktuell eine B-Jugend, nächstes Jahr werden wir auch eine A-Jugend stellen. Für die Saison 2026/27 wollen wir eine zweite Herren-Mannschaft melden“, lässt Jürgen Blonski durchblicken. Spielertrainer Celanji hat einst bei Rot-Weiss Wittlich Bezirksligaerfahrung gesammelt, spielte zuletzt beim Nachbarn SG Altrich/Wengerohr-Bombogen. Sein Bruder Renato ist einer von gleich fünf Torhütern. Fidan Berisha (Co-Trainer) und der auch noch mitspielende Co-Trainer Flamur Vrajolli sind mit viel Freude und Engagement dabei.