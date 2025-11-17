28 Tore zur Winterpause: »Ist es nicht langweilig in der A-Klasse?«

Freilich, es ist schwierig, Spieler über Ligen hinweg zu vergleichen. Zu unterschiedlich ist das Niveau. Äpfel mit Birnen zu vergleichen ist selten zielführend...
Aber: Rein statistisch gesehen sind Felix Hornberger und Florian Schrepel die besten Stürmer oder treffsichersten Akteure in Niederbayern. Beide haben zur Winterpause bereits 28 (!) Treffer auf ihrem Konto.
Beide treffen also nach Belieben und sind augenscheinlich überqualifiziert für die unterste Spielklasse. FuPa hat daher provokant gefragt: "Ist es nicht langweilig in der A-Klasse?"
Augenzwinkernd meint Felix Hornberger von der SG Neukirchen/Elisabethszell dazu: "Die A-Klasse ist jetzt sicher nicht die beste Liga. Ich weiß, dass ich höher spielen könnte. Aber ich habe meine Erfahrungen gemacht und mit dem Thema abgeschlossen. Mir ist es wichtiger, bei meinem Heimatverein mit meinen Kumpels kicken zu können. Das gibt mir mehr."
Warum er bislang trifft wie er will? An dieser Stelle gibt Felix Hornberger bescheiden zu Protokoll: "An so einen Lauf kann ich mich im Herrenbereich auch nicht erinnern. 28 Tore, die hat man vielleicht mal am Ende der Saison. Ich profitiere von meinen Mitspielern um mich herum, die einen tollen Job machen . Ich bin eigentlich dann nur mehr der Vollstrecker, der den Ball in den Kasten bugsiert."
Nach der Winterpause verfolgen beide mit ihren Teams ein großes Ziel, wie Florian Schrepel betont: "Ich will meinen Lauf so gut es geht fortsetzen, um meiner Mannschaft zu helfen und unser Ziel den Aufstieg in die Kreisklasse zu schaffen! 40 Tore wäre schon mein Ziel, aber das wird auf alle Fälle nicht einfach." Und auch Felix Hornberger wird, so er denn hoffentlich verletzungsfrei bleibt, mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal über einen eigenen Treffer jubeln dürfen, schränkt aber auch zugleich lachend ein: "Sollte ich kein Tor mehr schießen, aber wir dafür Meister werden, unterschreibe ich das sofort."