28 Tore zur Winterpause: »Ist es nicht langweilig in der A-Klasse?«

Felix Hornberger (li.) und Florian Schrepel sind die treffsichersten Akteure in Niederbayern. – Foto: Montage FuPa

Freilich, es ist schwierig, Spieler über Ligen hinweg zu vergleichen. Zu unterschiedlich ist das Niveau. Äpfel mit Birnen zu vergleichen ist selten zielführend...

Aber: Rein statistisch gesehen sind Felix Hornberger und Florian Schrepel die besten Stürmer oder treffsichersten Akteure in Niederbayern. Beide haben zur Winterpause bereits 28 (!) Treffer auf ihrem Konto.

Beide treffen also nach Belieben und sind augenscheinlich überqualifiziert für die unterste Spielklasse. FuPa hat daher provokant gefragt: "Ist es nicht langweilig in der A-Klasse?"



Augenzwinkernd meint Felix Hornberger von der SG Neukirchen/Elisabethszell dazu: "Die A-Klasse ist jetzt sicher nicht die beste Liga. Ich weiß, dass ich höher spielen könnte. Aber ich habe meine Erfahrungen gemacht und mit dem Thema abgeschlossen. Mir ist es wichtiger, bei meinem Heimatverein mit meinen Kumpels kicken zu können. Das gibt mir mehr."

Kaum zu stoppen, wenn er am Ball ist: Florian Schrepel. – Foto: Bernhard Enzesberger





Florian Schrepel hat darauf geantwortet: "Klar, man will sich immer weiterentwickeln, aber langweilig wird`s in unserer Liga auf alle Fälle nicht. Alles ist brutal eng und wir haben starke und ambitionierte Gegner, die das gleiche Ziel haben wie wir." Befragt nach seinem Erfolgsgeheimnis, sagt der 28-Jährige vom SV 22 Zwiesel: "Momentan habe ich einfach richtig Spaß am Kicken. Als Mannschaft treten wir geschlossen auf und versuchen in jedem Training und Spiel ans Maximum zu gehen, was sich auf dem Platz bezahlt macht.Außerdem versuche ich seit Jahren, so viel wie möglich an mir zu arbeiten und wenn dir als Stürmer dann der Knoten aufgeht, dann kommt man in so einen Lauf. Das hab ich schon öfters erlebt."

Warum er bislang trifft wie er will? An dieser Stelle gibt Felix Hornberger bescheiden zu Protokoll: "An so einen Lauf kann ich mich im Herrenbereich auch nicht erinnern. 28 Tore, die hat man vielleicht mal am Ende der Saison. Ich profitiere von meinen Mitspielern um mich herum, die einen tollen Job machen . Ich bin eigentlich dann nur mehr der Vollstrecker, der den Ball in den Kasten bugsiert."

Felix Hornberger (2.v.li.) ist die personifizierte Torgarantie der SG Neukirchen/Elisabethszell. – Foto: Andrea Schreiner