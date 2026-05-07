28 Tore in 17 Spielen: Seyfi enteilt der Konkurrenz

Sheeva Seyfi (m.) zieht alleine ihre Kreise, vor Marina Aglassinger (l.) und der viertplatzierten Jennifer Gruber (r.) – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksoberliga der Frauen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Und jährlich grüßt Sheeva Seyfi von der Spitze: Auch in diesem Jahr geht die Torjägerkanone und damit der Gewinn der 15 Kästen ERDINGER wohl an die Stürmerin des TSV Turnerbund München. Im Monat April traf die 34-Jährige in jedem Spiel. Insgesamt gelangen ihr ganze neun Treffer.

Eva Schmitt rangiert mit 16 Treffern auf dem zweiten Platz der Torjägerinnenliste. Es braucht jedoch einen absoluten Giganten-Monat um Seyfi die 15 Kästen ERDINGER noch abzuluchsen. In Form ist Schmitt allemal: Sie traf insgesamt viermal ins gegnerische Netz im vergangenen Monat.