28 Tore in 17 Spielen: Seyfi enteilt der Konkurrenz

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksoberliga der Frauen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Und jährlich grüßt Sheeva Seyfi von der Spitze: Auch in diesem Jahr geht die Torjägerkanone und damit der Gewinn der 15 Kästen ERDINGER wohl an die Stürmerin des TSV Turnerbund München. Im Monat April traf die 34-Jährige in jedem Spiel. Insgesamt gelangen ihr ganze neun Treffer.
Eva Schmitt rangiert mit 16 Treffern auf dem zweiten Platz der Torjägerinnenliste. Es braucht jedoch einen absoluten Giganten-Monat um Seyfi die 15 Kästen ERDINGER noch abzuluchsen. In Form ist Schmitt allemal: Sie traf insgesamt viermal ins gegnerische Netz im vergangenen Monat.
Auf dem dritten Platz steht Marina Aglassinger, vom SV Saaldorf. Die überaus konstante Stürmerin steht in dieser Saison bei zwölf Toren und knipste im April doppelt.
1. Sheeva Seyfi, TSV Turnerbund München I: 28 Tore
2. Eva Schmitt, FC Markt Schwaben: 16 Tore
3. Marina Aglassinger, SV Saaldorf: 12 Tore
4. Jennifer Gruber, FFC 07 Bad Aibling I: 11 Tore
4. Nana Opoku, FC Langengeisling: 11 Tore
4. Rebecca Schelling, FC 1927 Oberau: 11 Tore
7. Marie Dieckmann, TSV Gilching Argelsried, 9 Tore
7. Lisa Dimpflmaier, FC Forstern II, 9 Tore
7. Julia John, FC Langengeisling, 9 Tore
10. Kerstin Pfaffinger, FC Stern München II, 8 Tore
und zwei weitere Spielerinnen mit 8 Treffern.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!