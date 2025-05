28 Spiele - 28 Siege - "Super"-Meister SV Ballsport

Es war ein großes Ziel der Mannschaft des Ballsport Eversburg, neben der Meisterschaft in der 1. Kreisklasse und dem damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga auch sämtliche 28 Meisterschaftsspiele zu gewinnen. Am Vatertag ist der große Wunsch tatsächlich Wirklichkeit geworden. Mit einem hart erkämpften 2:1-Erfolg im letzten Saisonspiel gegen den SV Harderberg hat sich die Mannschaft des Trainerteams Jacek Schmidt und Henrik Makowski den Traum erfüllt. Neben fussballerischer Klasse hat sich das Team auch durch eine beachtliche Konstanz ausgezeichnet und ist am Ende belohnt worden. Die Kreisligisten aus dem Osnabrücker Raum können sich zu neuen Saison auf einen starken Neuling freuen.