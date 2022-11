+++28. Lübbenauer Stadtmeisterschaft+++

Liebe Fußballbegeisterte des Spreewalds, kurz vor dem Jahreswechsel ist es endlich wieder soweit! Die TSG Lübbenau 63 veranstaltet das 28. #Weihnachtsturnier im Hallenfussball. Da die Begeisterung und vor allem das Niveau in den letzten Jahren immer weiter gestiegen ist, ist die Vorfreude auf diese Veranstaltung bereits spürbar. Meldet auch ihr Euch an und spielt um die den Sieg der Stadtmeisterschaft, des Kalenderjahres 2022! Sattfindet wird das Turnier am 29. & 30.12.2022. Die Stadt Lübbenau/Spreewald und die TSG Lübbenau 63 e.V. rufen somit zur Teilnahme an diesem traditionsreichen Turnier auf. Gespielt wird in der Sporthalle Blau-Gelb Arena in der Otto-Grotewohl-Straße. Vorrunde: 29.12.2022 / 16:00 Uhr – 22:30 Uhr* Finalrunde: 30.12.2022 / 16:00 Uhr – 22:30 Uhr* *Bisher sind beide Tage eingeplant und reserviert. Ob sich das Turnier wie gewohnt über beide angesetzten Tage erstreckt, ist von der Anmelde- und Teilnehmeranzahl abhängig. Zeitliche Änderungen sind vorbehalten.