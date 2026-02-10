28. bis 30. Spieltag der 3. Liga: Termine des SSV Ulm und des VfB II

– Foto: Imago Images

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 28 bis 30 der 3. Liga zeitgenau angesetzt.

SSV Ulm

Damit stehen nun auch für den SSV Ulm 1846 Fußball die Anstoßzeiten bis zur Länderspielpause Ende März verbindlich fest.

Hinweis: Informationen zum Ticketverkauf folgen in Kürze über unseren Ticketshop unter Ticketinfos.