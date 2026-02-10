28. bis 30. Spieltag der 3. Liga: Termine des SSV Ulm und des VfB II

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 28 bis 30 der 3. Liga zeitgenau angesetzt.
Damit stehen nun auch für den SSV Ulm 1846 Fußball die Anstoßzeiten bis zur Länderspielpause Ende März verbindlich fest.
Hinweis: Informationen zum Ticketverkauf folgen in Kürze über unseren Ticketshop unter Ticketinfos.
28. Spieltag
Samstag, 07.03.2026 | 14.00 Uhr
FC Schweinfurt 05 – SSV Ulm 1846 Fußball
29. Spieltag
Sonntag, 15.03.2026 | 19.30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball – FC Ingolstadt 04
30. Spieltag
Samstag, 21.03.2026 | 14.00 Uhr
FC Energie Cottbus – SSV Ulm 1846 Fußball
Für die Mannschaft von Trainer Nico Willig bedeutet dies zwei Auswärtsspiele an Samstagen sowie ein Heimspiel am Sonntag. Den Auftakt bildet das Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Samstag, 7. März, um 14.00 Uhr. Am darauffolgenden Spieltag empfängt die VfB-U21 die TSG Hoffenheim II am Sonntag, 15. März, um 13.30 Uhr in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach. Vor der Länderspielpause steht am Samstag, 21. März, um 14.00 Uhr das Auswärtsspiel beim FC Schweinfurt 05 an.
28. Spieltag
Samstag, 07.03.2026 | 14.00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden – VfB U21
29. Spieltag
Sonntag, 15.03.2026 | 13.30 Uhr
VfB U21 – TSG Hoffenheim II
WIRmachenDRUCK Arena, Aspach
30. Spieltag
Samstag, 21.03.2026 | 14.00 Uhr
FC Schweinfurt 05 – VfB U21
So sieht die Tabelle der 3. Liga aus:
1. FC Energie Cottbus 23 13-5-5 48:36 44
2. MSV Duisburg (Auf) 23 12-7-4 42:25 43
3. VfL Osnabrück 23 12-6-5 33:22 42
4. SC Verl 23 11-8-4 56:34 41
5. Rot-Weiss Essen 23 10-10-3 45:36 40
6. F.C. Hansa Rostock 23 10-9-4 39:25 39
7. SV Wehen Wiesbaden 23 11-5-7 31:25 38
8. SV Waldhof Mannheim 23 11-2-10 39:42 35
9. TSV 1860 München 23 9-6-8 34:35 33
10. FC Ingolstadt 04 23 8-8-7 40:31 32
11. TSG 1899 Hoffenheim II (Auf) 23 9-5-9 45:39 32
12. VfB Stuttgart II 23 9-5-9 29:37 32
13. Viktoria Köln 23 9-4-10 31:30 31
14. SSV Jahn Regensburg (Ab) 23 8-4-11 29:34 28
15. Alemannia Aachen 23 7-5-11 36:44 26
16. 1. FC Saarbrücken 23 5-9-9 30:35 24
17. FC Erzgebirge Aue 23 5-8-10 25:36 23
18. SSV Ulm 1846 Fußball (Ab) 23 7-1-15 31:47 22
19. TSV Havelse (Auf) 23 4-7-12 33:47 19
20. 1. FC Schweinfurt 05 (Auf) 23 3-0-20 19:55 9