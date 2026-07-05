270 Kilometer für ein Training: »Manchmal ist es grenzwertig« Heiko Schwarz und Sven Zurawka nehmen einige Kilometer auf sich, um den SV Schalding Heinung und den TSV Buchbach trainieren zu können. Ein Blick hinter die Kulissen bzw. auf die Straße... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der gesellschaftliche Aspekt kommt nicht zu kurz:Trotz weiter Heimreise, wird Sven Zurawka eigenen Angaben zufolge nie hektisch, um Heim zu kommen. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Die zwei Jahre in Vornbach waren eine Art Vorbereitung für Heiko Schwarz auf das, was nun beim SV Schalding-Heining auf ihn zukommt. Nicht, was das Miteinander oder Fußballerische betrifft, sondern in Sachen Fahrstrecke. Im Vergleich zum Landesligisten muss der Simbacher nun noch einmal mehr Kilometer zurücklegen: 55 Kilometer oder gut 45 Minuten einfach sind es bis zum Reuthinger Weg. Ein enormer Aufwand, der aber gerade im gehobenen Amateurbereich keine Seltenheit ist.

Von Simbach und Passau nach Großmehring: Dort, im Landkreis Eichstätt, lebt Sven Zurawka. Der 30-Jährige ist für den Fußball in den vergangenen Jahren viel rumgekommen – sprich- und vor allem wortwörtlich: Erst verantwortete er Rain/Lech (60 Kilometer entfernt), dann Neumarkt (80 Kilometer) – und seit wenigen Wochen steht er beim TSV Buchbach an der Linie. Um für den Regionalliga-Dino aktiv sein zu können, legt Zurawka 135 Kilometer (rund eineinhalb Stunden) zurück. Einfach. In der Vorbereitung täglich. "Nicht nur mein Vater hat mich gefragt, ob ich irre bin", sagt Zurawka zu seinem enormen Aufwand - und schmunzelt herzlich. Natürlich versteht er, dass ihn viele nicht verstehen können. Aber er weiß auch, dass er Opfer bringen muss, um voranzukommen. "Buchbach ist ein gestandener Regionalligist. Die Chance, solche Mannschaften trainieren zu dürfen, bekommt man nicht oft. Und ich will als Trainer noch was erreichen..."

Als der Viertliga-Dino anfragte, war für den 30-Jährigen die weite Fahrstrecke eigentlich nie ein Thema. Wenn, dann machte sich deshalb nur seine Frau Gedanken – oder besser gesagt: Sorgen. Das Risiko, wenn man ständig auf den Straßen des Freistaates unterwegs ist, lässt sich bekanntlich nicht verleugnen. "So eine Frau, wie ich habe, gibt es nur ganz, ganz selten", macht der TSV-Trainer deutlich. "Sie hält mir komplett den Rücken frei. Wir sind zehn Jahre zusammen – und es hat wegen dem Fußball noch nie Streit zwischen uns gegeben." Den gebürtige Schwabe hat offensichtlich den goldenen Mittelweg gefunden. Auf der einen Seite ist er der Übungsleiter, der wirklich alles für diese Tätigkeit gibt. Dazu zählt neben dem „normalen“ Alltag mit drei Trainingseinheiten und einem Spiel pro Woche auch ein freiwillige Technik-Schule am Montagvormittag und ein Spielersatztraining eine Nacht nach den Partien. "An Trainingstagen bin ich bereits um 12 Uhr in Buchbach und komme erst gegen 23 Uhr nach Hause", führt Zurawka weiter aus.

Er legt großen Wert darauf, dass alles, was den Fußball betrifft, auch beim Fußball geschieht. Deshalb hat er in Buchbach ein kleines Büro, in dem er im Stillen beispielsweise an der Taktik feilen kann – und das im Fall der Fälle als Unterkunft dient. Telefonate – mit Trainerkollegen, ehemaligen Wegbegleitern und Beratern – führt er während der An- bzw. Abreise. Der 30-Jährige scheint nicht nur ein Händchen für Mannschaftsführung zu haben, sondern auch ein Organisationstalent zu sein. Denn auf der anderen Seite ist der Wahl-Oberbayern auch beruflich auf der Erfolgsspur. Teilweise ist er Sportlehrer, teilweise Inhaber und Geschäftsführer einer Firma, die Nachmittagsbetreuung für Schulen anbietet. "Gott sei Dank habe ich gute Mitarbeiter und kann mir vieles selber einteilen", sagt Zurawka dazu. "Außerdem bin ich noch jung. Da kann man einiges wegstecken", ergänzt er schmunzelnd.

Für Heiko Schwarz (links) ist es eine enorme Erleichterung, dass er unter anderem mit Albert Krenn gute Assistenten an seiner Seite weiß. – Foto: Simon Eiler