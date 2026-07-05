270 Kilometer für ein Training: »Manchmal ist es grenzwertig«

Die zwei Jahre in Vornbach waren eine Art Vorbereitung für Heiko Schwarz auf das, was nun beim SV Schalding-Heining auf ihn zukommt. Nicht, was das Miteinander oder Fußballerische betrifft, sondern in Sachen Fahrstrecke. Im Vergleich zum Landesligisten muss der Simbacher nun noch einmal mehr Kilometer zurücklegen: 55 Kilometer oder gut 45 Minuten einfach sind es bis zum Reuthinger Weg. Ein enormer Aufwand, der aber gerade im gehobenen Amateurbereich keine Seltenheit ist.
Von Simbach und Passau nach Großmehring: Dort, im Landkreis Eichstätt, lebt Sven Zurawka. Der 30-Jährige ist für den Fußball in den vergangenen Jahren viel rumgekommen – sprich- und vor allem wortwörtlich: Erst verantwortete er Rain/Lech (60 Kilometer entfernt), dann Neumarkt (80 Kilometer) – und seit wenigen Wochen steht er beim TSV Buchbach an der Linie. Um für den Regionalliga-Dino aktiv sein zu können, legt Zurawka 135 Kilometer (rund eineinhalb Stunden) zurück. Einfach. In der Vorbereitung täglich.
"Nicht nur mein Vater hat mich gefragt, ob ich irre bin", sagt Zurawka zu seinem enormen Aufwand - und schmunzelt herzlich. Natürlich versteht er, dass ihn viele nicht verstehen können. Aber er weiß auch, dass er Opfer bringen muss, um voranzukommen. "Buchbach ist ein gestandener Regionalligist. Die Chance, solche Mannschaften trainieren zu dürfen, bekommt man nicht oft. Und ich will als Trainer noch was erreichen..."
Als der Viertliga-Dino anfragte, war für den 30-Jährigen die weite Fahrstrecke eigentlich nie ein Thema. Wenn, dann machte sich deshalb nur seine Frau Gedanken – oder besser gesagt: Sorgen. Das Risiko, wenn man ständig auf den Straßen des Freistaates unterwegs ist, lässt sich bekanntlich nicht verleugnen. "So eine Frau, wie ich habe, gibt es nur ganz, ganz selten", macht der TSV-Trainer deutlich. "Sie hält mir komplett den Rücken frei. Wir sind zehn Jahre zusammen – und es hat wegen dem Fußball noch nie Streit zwischen uns gegeben."
Den gebürtige Schwabe hat offensichtlich den goldenen Mittelweg gefunden. Auf der einen Seite ist er der Übungsleiter, der wirklich alles für diese Tätigkeit gibt. Dazu zählt neben dem „normalen“ Alltag mit drei Trainingseinheiten und einem Spiel pro Woche auch ein freiwillige Technik-Schule am Montagvormittag und ein Spielersatztraining eine Nacht nach den Partien. "An Trainingstagen bin ich bereits um 12 Uhr in Buchbach und komme erst gegen 23 Uhr nach Hause", führt Zurawka weiter aus.
Er legt großen Wert darauf, dass alles, was den Fußball betrifft, auch beim Fußball geschieht. Deshalb hat er in Buchbach ein kleines Büro, in dem er im Stillen beispielsweise an der Taktik feilen kann – und das im Fall der Fälle als Unterkunft dient. Telefonate – mit Trainerkollegen, ehemaligen Wegbegleitern und Beratern – führt er während der An- bzw. Abreise. Der 30-Jährige scheint nicht nur ein Händchen für Mannschaftsführung zu haben, sondern auch ein Organisationstalent zu sein.
Denn auf der anderen Seite ist der Wahl-Oberbayern auch beruflich auf der Erfolgsspur. Teilweise ist er Sportlehrer, teilweise Inhaber und Geschäftsführer einer Firma, die Nachmittagsbetreuung für Schulen anbietet. "Gott sei Dank habe ich gute Mitarbeiter und kann mir vieles selber einteilen", sagt Zurawka dazu. "Außerdem bin ich noch jung. Da kann man einiges wegstecken", ergänzt er schmunzelnd.
Ahja, und dann ist da noch seine Familie. Seine Frau und die beiden Kinder. Obwohl der Regionalliga-Coach neben Beruf und 4. Liga auch mal schlafen muss – sieben Stunden sind Pflicht – schafft er es, ein guter Ehemann und Vater zu sein. "Ich bin morgens da, und oft auch mittags. Es gibt wohl wenige Väter, die ihre Kinder so oft und regelmäßig sehen, wie ich."
Der Mittwoch und, je nach Spielplan, der Sonntag, gehören der Familie – eine Grundregel, an die sich Sven Zurawka eisern hält. Genau sind Urlaube dick und fett im Kalender unterstrichen. Disziplin hat er in jeder Hinsicht, das steht fest – und wird Woche für Woche deutlich. "Bisher habe ich noch nie gedacht, dass mir alles zu viel wird. Ich freue mich stets auf jede meiner Aufgaben!"
Der Spaß an der Freude ist auch für Heiko Schwarz die Triebfeder. Im Vergleich zu seinem oberbayerischen Kollegen ist sein Aufwand fast schon überschaubar. Man darf aber nicht außer acht lassen, dass er sogar drei Kinder hat – und in Burghausen arbeitet. Also genau in der entgegengesetzten Richtung zu Passau bzw. Schalding. "Manchmal ist es schon grenzwertig", gibt er zu. Die zwei Jahre in Vornbach waren jedoch eine gute Vorbereitung auf das, was seit wenigen Wochen beim SVS auf ihn wartet. Und was tut man nicht alles für sein Hobby, seine Leidenschaft – den König Fußball?