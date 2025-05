27 Vereine erhalten Lizenz für die Regionalliga

Drei Mannschaften fehlen in der Liste: Westfalia Rhynern (können eh nicht mehr aufsteigen) und die beiden Insolvenz-Klubs 1. FC Düren und KFC Uerdingen. Der KFC hat ohnehin zurückgezogen, die Dürener zogen freiwillig ihren Lizenzantrag zurück, wie FuPa exklusiv berichtete.

Nicht alle Vereine werden auf die erteilte Lizenz zurückgreifen (müssen). So steigt der MSV Duisburg als amtierender Regionalliga-Meister in die 3. Liga auf, Alemannia Aachen, der SC Verl und auch Rot-Weiss Essen haben den Klassenerhalt schon sicher. Das gilt übrigens nicht für die U23 von Borussia Dortmund: Der BVB bangt um den Ligaverbleib, steht vor dem letzten Spieltag in Liga 3 sogar vor dem Abstieg. Sollte Dortmund in die Regionalliga zurückkehren, steigt Eintracht Hohkeppel in die Mittelrheinliga ab. Der Bonner SC (Mittelrhein), die Sportfreunde Siegen und der VfL Bochum U23 (beide Westfalen) stehen als Aufsteiger schon fest. Einzig am Niederrhein ist das Rennen noch offen. Der ehemalige Regionalligist VfB Homberg hat rechnerisch keiner Chance mehr auf den Klassensprung.