27. Spieltag plus Nachholer: Das wartet in der Kreisliga

Der 27. Spieltag der Kreisliga Emsland kommt daher wie ein Kioskbesuch mit zu wenig Kleingeld: heute schon mal ein Appetithappen, am Sonntag dann sieben auf einmal und weil’s noch nicht wild genug ist, schummelt sich auch noch ein Nachholspiel vom 21. Spieltag dazwischen. Kurz gesagt: Wer den Überblick behalten will, sollte heute besser nicht blinzeln.

Zwischen Maibaum, Bratwurstduft und den letzten Arbeitsstunden vor dem 1. Mai schiebt die Kreisliga noch schnell ein Duell hinterher. SV Eltern reist mit zwei Siegen in Serie und einer offenen Rechnung im Gepäck nach Teglingen, während die Gastgeber nach der Heimpleite dringend bessere Laune brauchen. Klingt nach Feierabendfußball? Eher nach Tanz in den Mai mit Stollenschuhen.

Nachholspiel 21. Spieltag

Flutlichtspiel in Emsbüren! Am Mittwochabend stehen sich mit dem FC 47 Leschede und dem TuS Haren zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld gegenüber – und beide haben noch Luft nach oben.

Ausgangslage

Der FC 47 Leschede hat sich in dieser Saison im gesicherten Mittelfeld festgesetzt. Mit einer offensiven Spielweise und bereits zahlreichen erzielten Treffern zeigt die Formkurve insgesamt nach oben, auch wenn zuletzt ein kleiner Dämpfer hingenommen werden musste. Vor heimischer Kulisse will das Team nun direkt die passende Antwort liefern.

Der TuS Haren reist mit einem straffen Spielplan im Rücken an. Die Gäste mussten zuletzt mehrfach innerhalb kurzer Zeit ran und suchen aktuell nach der nötigen Konstanz. Punkte in der Fremde wären daher umso wichtiger, um sich weiter im Tabellenmittelfeld zu stabilisieren.

Das spricht für Leschede

Heimvorteil unter Flutlicht

Offensivstärke und Torgefahr

Wille zur Reaktion nach zuletzt verlorenem Spiel

Das spricht für Haren

Eingespielte, kompakte Mannschaft

Umschaltspiel als gefährliche Waffe

Unangenehmer Gegner, gerade auswärts

Das erwartet die Zuschauer

Ein Duell auf Augenhöhe mit unterschiedlichen Ansätzen: Leschede wird versuchen, das Spiel zu machen und Druck aufzubauen, während Haren vermutlich auf eine stabile Defensive und schnelle Gegenstöße setzt.