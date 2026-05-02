27. Spieltag der Kreisliga: Von Kellernerven bis Offensivspektakel

Der 27. Spieltag der Emslandliga hat wieder alles im Gepäck, was der Amateurfußballfreund am Sonntag so bestellt hat: Kellerkampf mit Trainerwechsel in Twist, Aufstiegsdruck in Bokeloh, Torfabriken in Börger und Leschede sowie ein Haselünner SV, der nach dem bitteren Abstieg trotzdem weiter Haltung zeigen muss. Kurz gesagt: Zwischen letzter Hoffnung, oberem Ehrgeiz und offenem Schlagabtausch ist wieder reichlich Stoff für 90 wilde Minuten vorhanden.

Twist unter neuem Kommando in Papenburg

BW Papenburg II geht mit Rückenwind in das Kellerduell am Sonntag. Nach dem 3:2-Sieg bei DJK Eintracht Börger will die U23 von Torsten Plate auf Rang 15 weiter nachlegen. Beim SV Grenzland Twist herrscht dagegen Alarmstufe Rot. Nach der 1:3-Niederlage gegen SV Lengerich-Handrup hat sich der Verein in dieser Woche von Trainer Burak Pala getrennt. Für die letzten vier Saisonspiele übernimmt nun Detlef Schmees an der Seitenlinie.

Sportlich spricht das Hinspiel klar für die Gastgeber, denn Papenburg gewann in Twist mit 5:2. Dennoch kommt mit Grenzland eine Mannschaft, die trotz Tabellenkellers vorne im Schnitt mehr als zwei Tore pro Spiel erzielt. Es ist also alles angerichtet für ein Duell, in dem Nerven fast wichtiger sein dürften als Taktik.

Morgen, 15:00 Uhr TuS Haren 1920 Haren DJK Eintracht Börger Börger 15:00 PUSH

Haren sucht Antwort auf zwei Rückschläge Beim TuS Haren ist in dieser Woche etwas Sand ins Getriebe geraten. Nach der knappen 0:1-Niederlage beim SC Baccum setzte es im Nachholspiel am Mittwoch gegen den FC Leschede eine deutliche 1:4-Pleite. Nun wartet mit DJK Eintracht Börger am Sonntag die nächste unangenehme Aufgabe. Trotz der beiden Rückschläge steht Haren mit zehn Siegen, zwei Unentschieden und zwölf Niederlagen im Tabellenmittelfeld und hatte zuvor aus fünf Spielen starke zwölf Punkte geholt. Die Mannschaft von Ragne Fernandes Da Paxio will nun zeigen, dass die kleine Delle kein größerer Knick wird. Mit Börger reist allerdings der Tabellenvierte an, der bereits 45 Punkte gesammelt hat und mit 76 Treffern die beste Offensive der Opti Wohnwelt Emslandliga stellt. Mehr als zwei Tore pro Spiel sprechen eine deutliche Sprache. Auch das Hinspiel ging mit 3:2 an die DJK. Haren braucht also nicht nur eine Reaktion, sondern hinten vor allem einen deutlich ruhigeren Nachmittag.

Herzlake vor schwerer Aufgabe beim formstarken Zweiten Der VfL Herzlake reist am Sonntag zu einem Gegner, der derzeit nur ungern Punkte verschenkt. SC Baccum ist seit fünf Spielen ungeschlagen, gewann zuletzt mit 1:0 beim TuS Haren und steht mit 52 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Vor allem die Defensive der Gastgeber ist ein echtes Prunkstück. Erst 26 Gegentreffer musste das Team von Andreas Hüsken in dieser Saison hinnehmen. Dazu kommen 15 Siege und sieben Unentschieden. Drei Erfolge und zwei Remis aus den vergangenen fünf Partien zeigen, dass in Baccum aktuell vieles rundläuft. Der VfL Herzlake musste zuletzt die zehnte Saisonniederlage gegen SV Teglingen schlucken und steht mit 44 Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld. Hoffnung macht allerdings das Hinspiel, als Herzlake vor eigenem Publikum mit 2:0 gewann. Klar ist aber auch: Will der VfL diesmal etwas mitnehmen, muss vor allem Baccums Offensive gebremst werden. Denn die Gastgeber treffen im Schnitt mehr als zweimal pro Spiel.

Morgen, 15:00 Uhr VfL Rütenbrock 1930 Rütenbrock Haselünner SV Haselünne 15:00 live PUSH

Absteiger Haselünne vor nächstem schweren Gang Seit der vergangenen Woche herrscht traurige Gewissheit beim Haselünner SV. Der erste Absteiger der Kreisliga Emsland steht fest und bekommt zum Saisonendspurt kaum Zeit zum Wundenlecken. Am Sonntag wartet mit dem VfL Rütenbrock bereits der nächste unbequeme Gegner. Sechs Niederlagen in Serie, zuletzt das 1:3 beim SC Baccum und insgesamt schon 19 Pleiten sprechen eine deutliche Sprache. Mit nur 15 Punkten und 83 Gegentoren stellt die Mannschaft von Markus Rohe weiterhin die anfälligste Defensive der Liga. Rütenbrock reist dagegen mit breiterer Brust an. Das Team von Lars Kollmer gewann zuletzt 3:1 gegen SV Teglingen, steht mit 39 Punkten auf Rang sieben und kommt auf zwölf Siege in dieser Saison. Besonders unangenehm: Im Schnitt trifft die Offensive mehr als zweimal pro Spiel. Auch das Hinspiel ging mit 4:3 an den VfL. Für Haselünne wird es also wieder ein Nachmittag, an dem man vor allem eines braucht: viel Stabilität und noch mehr Moral.

Morgen, 15:00 Uhr Sportverein Listrup 1949 Listrup SV Bawinkel 1956 SV Bawinkel 15:00 PUSH

Bawinkel hofft in Listrup auf den Befreiungsschlag Vier Spiele ohne Sieg, zuletzt die elfte Saisonniederlage gegen SV Eltern und nun die Reise zum Tabellendritten. Der SV Bawinkel erwischt zum Saisonendspurt keine gemütliche Route und steht am Sonntag beim SV Listrup vor einer kniffligen Aufgabe. Die Gastgeber mussten zwar zuletzt beim 0:2 gegen SV Surwold einen Dämpfer hinnehmen, stehen mit 49 Punkten aber weiter auf Rang drei. Vor allem offensiv gehört das Team von Matthias Röttering zum Feinsten, was die Liga derzeit zu bieten hat. 67 Tore in 25 Spielen sind eine Ansage, im Schnitt trifft Listrup also deutlich mehr als zweimal pro Partie. Bawinkel rangiert aktuell auf Platz elf und wartet seit vier Begegnungen auf einen dreifachen Punktgewinn. Um in Listrup etwas mitzunehmen, braucht die Mannschaft von Hendrik Zumbeel vor allem hinten einen Sahnetag. Das Hinspiel endete torlos. Nach Lage der Dinge hätten die Zuschauer diesmal aber sicher nichts gegen etwas mehr Betrieb vor den Strafräumen.

Morgen, 15:00 Uhr FC 47 Leschede Leschede SV Surwold Surwold 15:00 live PUSH

Leschede mit Rückenwind, Surwold mit Ambitionen Der FC 47 Leschede hat sich unter der Woche warmgeschossen. Im Nachholspiel gegen den TuS Haren feierte die Mannschaft von Friedhelm Schüring einen deutlichen 4:1-Erfolg und will den Schwung nun mit in das Heimspiel gegen den SV Surwold nehmen. Dabei hatte Leschede am vergangenen Sonntag gegen SV Bokeloh noch eine knappe 0:1-Niederlage kassiert. Mit nun 38 Punkten steht der FC Leschede auf Rang acht, bleibt offensiv aber eines der unterhaltsameren Teams der Liga. Mehr als 2,6 Tore pro Spiel sprechen dafür, dass es bei Leschede selten langweilig wird. Surwold reist nach dem 2:0 gegen SV Listrup ebenfalls mit Selbstvertrauen an. Die Gäste haben 44 Punkte gesammelt und belegen Platz fünf. 13 Siege in 25 Spielen unterstreichen, dass der SV auch auswärts nur ungern den Reiseproviant ohne Punkte wieder einpackt. Das Hinspiel gewann Leschede spektakulär mit 6:3. Nach dem jüngsten 4:1 dürfte also niemand überrascht sein, wenn am Sonntag wieder öfter die Tornetze wackeln.