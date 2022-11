27 neue Schiedsrichter im Kreis Stade

Alle 27 Teilnehmer, die in diesem Jahr an den zwei Schiedsrichter-Anwärter-Lehrgängen teilgenommen haben, haben bestanden. Ein Fehlerschnitt von 1,92 belegt das funktionierende Ausbildungskonzept. Acht Neulinge waren komplett fehlerfrei in den Regelfragen.