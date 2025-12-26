27 Jahre Preußen Cup am 3.1.26 in Beeskow

27. Preußen Cup steht an!
Seit der Preußen Hallencup Premiere 1998 konnten mittlerweile 12 Vereine den Preußen Cup als Sieger verlassen, 2-mal konnte der Wanderpokal, 3-mal in Folge gewonnen und mitgenommen werden. Zuletzt waren es die U19 Junioren des 1. FC Frankfurt denen es gelang. Somit muss zum 27. Preußen Cup der Herren am Samstag den 03.01.2026 ein neuer Wanderpokal her, den unser Sportausrüster Ralf Tischler vom Sportcamp sponsert.
Gestartet wird ab 16 Uhr, der Modus ist gleichgeblieben wie im vergangenen Jahr, 8 Teams in 2 Gruppen. Der Gruppenerste und Zweite ziehen ins Halbfinale. Das Teilnehmerfeld ist ein bunter Mix, von der Landesklasse Ost bis zur Kreisliga Staffel Nord. Unsere langjährigen Freunde des FSV Union Fürstenwalde II sind wieder dabei. Ebenfalls aus der gleichen Liga, der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt.
Aus der Ostbrandenburgliga hat der FC Union Frankfurt Oder sein Kommen zugesagt. Auch die Sportsfreunde vom MSV Rüdersdorf haben ihre Teilnahme angekündigt, welche in der Kreisliga Staffel Nord spielen. Dazu gesellt sich der SV Waßmannsdorf aus Schönefeld, welche in der Kreisliga Dahme aktiv ist, die U19 vom FV Erkner ist dabei und die U19 Mannschaft von Germania Schöneiche komplettiert das Feld. Dabei steht der Spaß im Vordergrund, sind wir doch in Beeskow schon die letzte verbliebene Hallenserie von Herren bis Bambinis im Altkreis Beeskow. Also liebe Fußballbegeisterte kommt vorbei, die Verpflegung übernimmt die Sportlerklause Beeskow, Turnierheft gibts beim Eintritt.