27 Jahre Preußen Cup am 3.1.26 in Beeskow

27. Preußen Cup steht an!



Seit der Preußen Hallencup Premiere 1998 konnten mittlerweile 12 Vereine den Preußen Cup als Sieger verlassen, 2-mal konnte der Wanderpokal, 3-mal in Folge gewonnen und mitgenommen werden. Zuletzt waren es die U19 Junioren des 1. FC Frankfurt denen es gelang. Somit muss zum 27. Preußen Cup der Herren am Samstag den 03.01.2026 ein neuer Wanderpokal her, den unser Sportausrüster Ralf Tischler vom Sportcamp sponsert.

Gestartet wird ab 16 Uhr, der Modus ist gleichgeblieben wie im vergangenen Jahr, 8 Teams in 2 Gruppen. Der Gruppenerste und Zweite ziehen ins Halbfinale. Das Teilnehmerfeld ist ein bunter Mix, von der Landesklasse Ost bis zur Kreisliga Staffel Nord. Unsere langjährigen Freunde des FSV Union Fürstenwalde II sind wieder dabei. Ebenfalls aus der gleichen Liga, der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt.