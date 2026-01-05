27. HALLEN-KUNSTRASEN-TURNIER 2026 in Altenbeken

Highlights und Termine des Turniers:

Das 27.Hallenkunstrasen-Turnier in der Eggelandhalle Altenbeken findet über einen Zeitraum von Zwölf Tagen statt. Start ist am Mittwoch den, 07.01.2025 mit dem Vereinsinternen TuS-98 Cup. Die Veranstaltung was vom TuS 98 Altenbeken organsiert wird, umfasst insgesamt 18 Turniere sowie am letzten Veranstaltungstag eine Dorfolympiade der Vereine rund um Altenbeken.

- Samstag 10.01.2025 ab 17:00 Uhr: Ü32 Alte Herren Turnier , mit dabei u.a. der SC Paderborn

- Freitag 09.01.2025 ab 18:30 Uhr: Frauen-Egge Cup

- Sonntag 11.01.2025 ab 15:00 Uhr: EGGE Masters (Kreisliga-Senioren) mit dabei u.a. SCV Neuenbeken, SF BW Paderborn, IFC Paderborn, SV BW Benhausen. BV Bad Lippspringe II, SC Grün Weiß Paderborn, Azzuri Calcio Paderborn, SF DJK Mastbruch II , FC Fortuna Schlangen und der ESV TuS 98 Altenbeken.

- Samstag 17.01.2025 ab 16:00 Uhr: Fanclub Turnier (Hobbymannschaften)

- Sonntag 18.01.2025 ab 14:30 Uhr: die erste Altenbekener Vereine Dorfolympiade

die Genauen Spielpläne und Gruppenauslosungen aller 18 Turniere sind auf der Homepage des TuS 98 Altenbeken verfügbar. https://tus-altenbeken.de/fussball/hallen-kunstrasen-turnier

für das leibliche Wohl ist während der gesamten Veranstaltungstagen gesorgt!

der Eintritt ist an allen Tagen Frei!