27 Bezirksliga: Vier Spiele, null Ausreden

Vier Spiele bleiben am Sonntag noch übrig und langweilig wird es garantiert nicht. Während der SV Concordia Emsbüren seine starke Serie gegen den offensivfreudigen SV Bad Bentheim ausbauen will, kämpft der SV Sparta Werlte gegen den freien Fall im Tabellenkeller. Dazu empfängt die U23 des SC Spelle-Venhaus die formschwankenden SF Schwefingen und im Grafschafter Derby zwischen SV Borussia 08 Neuenhaus und VfL Weiße Elf Nordhorn prallen schließlich Abstiegssorgen und Aufstiegshoffnungen aufeinander. Fußballsonntag eben, irgendwo zwischen Nervenkitzel, Derbyfieber und Endspurtstimmung.

Der Lauf des SV Concordia Emsbüren hält an: Seit neun Spielen ist die Mannschaft von Trainer Simon Thiering ungeschlagen und hat sich mit zuletzt starken Ergebnissen im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Nach dem 3:1-Erfolg beim SV Langen geht Concordia nun mit viel Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen den SV Bad Bentheim.

Die Gastgeber sammelten bislang 45 Punkte und kommen auf 13 Siege, sechs Unentschieden sowie sieben Niederlagen. Besonders die aktuelle Formkurve macht Eindruck: Vier Siege und ein Remis aus den vergangenen fünf Partien sprechen für die starke Verfassung der Emsbürener. Vor allem offensiv zeigte sich Concordia zuletzt effizient und variabel. Doch auch Bad Bentheim reist mit Rückenwind an. Die Mannschaft von Jörg Husmann fertigte zuletzt den SV Olympia Laxten deutlich mit 6:2 ab und führt mit 39 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Zwölf Siege, drei Unentschieden und zehn Niederlagen stehen nach 25 Spieltagen zu Buche. Zehn Punkte aus den letzten fünf Begegnungen unterstreichen ebenfalls die gute Form der Gäste.

Besonders auf die Offensive des SV Bad Bentheim muss Concordia aufpassen. Im Schnitt erzielt Bentheim mehr als zwei Treffer pro Partie und gehört damit zu den gefährlichsten Angriffsteams der Liga. Das Hinspiel entschieden die Bentheimer bereits deutlich mit 3:0 für sich - ein Ergebnis, für das sich Concordia nun revanchieren möchte. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Duell zweier formstarker Mannschaften freuen. Während Concordia seine beeindruckende Serie ausbauen will, möchte Bad Bentheim erneut ein Ausrufezeichen gegen ein Spitzenteam setzen.

Für den SV Sparta Werlte wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie steht die Mannschaft von Trainer Steffen Hoormann im Heimspiel gegen den SV Veldhausen 07 bereits spürbar unter Zugzwang. Am vergangenen Spieltag musste sich Sparta trotz ordentlicher Leistung dem SV Alemannia Salzbergen knapp mit 2:3 geschlagen geben. Insgesamt verlief die Saison für die Emsländer bislang enttäuschend. Mit lediglich 21 Punkten rangiert Werlte weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Besonders defensiv offenbarten sich immer wieder Probleme: Im Schnitt kassiert Sparta mehr als zwei Gegentreffer pro Partie. Sechs Siege, drei Unentschieden und bereits 17 Niederlagen verdeutlichen die schwierige Spielzeit der Gastgeber. Auch beim SV Veldhausen 07 lief zuletzt nicht alles nach Plan. Gegen den SV Union Lohne setzte es zuletzt eine deutliche 0:4-Heimniederlage. Insgesamt bewegt sich die Mannschaft von Trainer Timo Schumann im unteren Tabellenmittelfeld. Neun Siege, drei Remis und 14 Niederlagen stehen derzeit auf dem Konto. Zudem holte Veldhausen aus den vergangenen fünf Begegnungen nur einen Sieg. Das Hinspiel dürfte den Gästen allerdings noch in guter Erinnerung sein: Damals setzte sich Veldhausen vor heimischer Kulisse souverän mit 3:0 durch. Sparta wiederum hofft nun auf eine Reaktion im Abstiegskampf und will die Negativserie endlich stoppen. Die Ausgangslage verspricht ein umkämpftes Duell zweier Mannschaften, die aktuell beide nach Stabilität suchen. Einen klaren Favoriten gibt es im Vorfeld nicht.

Die Tabelle verspricht Spannung, die Ausgangslage ebenso: Wenn die U23 des SC Spelle-Venhaus am Sonntag den SF Schwefingen empfängt, treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Anstoß der Partie ist um 15 Uhr. Die Gastgeber mussten zuletzt einen Dämpfer hinnehmen. Bei VfL Weiße Elf Nordhorn unterlag die Mannschaft von Trainer Daniel Vehring knapp mit 2:3. Insgesamt spielt die Speller Reserve jedoch weiterhin eine ordentliche Saison. Zwölf Siege, vier Unentschieden und neun Niederlagen stehen bislang zu Buche. Besonders offensiv weiß die U23 zu überzeugen: Im Schnitt erzielt Spelle mehr als zwei Treffer pro Partie und zählt damit zu den gefährlicheren Angriffsteams der Liga. Auch der SF Schwefingen reist nach einer Niederlage an. Gegen die zweite Mannschaft von SV Vorwärts Nordhorn kassierten die Schwefinger zuletzt ihre neunte Saisonniederlage. Überhaupt lief es in den vergangenen Wochen nicht rund: Nur ein Sieg aus den letzten fünf Partien zeigt, dass die Konstanz zuletzt etwas verloren gegangen ist. Das Hinspiel entschied Schwefingen knapp mit 2:1 für sich. Entsprechend dürfte die Speller U23 auf Revanche aus sein. Viel trennt beide Teams ohnehin nicht: Lediglich drei Punkte liegen aktuell zwischen den Mannschaften. Die Voraussetzungen sprechen für ein ausgeglichenes Spiel. Während Spelle auf seine offensive Durchschlagskraft setzt, will Schwefingen wieder mehr Stabilität in die eigenen Leistungen bringen. Ein klarer Favorit ist vor dem Anpfiff nicht auszumachen.